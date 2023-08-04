Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг добавил товары для параллельного импорта
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Минпромторг РФ обновил и дополнил список товаров массового параллельного импорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов — Panasonic, Duracell, Varta, запчастей для автомобилей и техники BOMAG, Isuzu, фотоаппаратов Canon, Fujifilm, Sony. В списке также представлены бренды очков Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein», — привело ТАСС перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту.
Ранее URA.RU сообщало об отказе включить в перечень товаров параллельного импорта контактные линзы Johnson & Johnson. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.
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