Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг добавил в параллельный импорт очки Calvin Klein и запчасти Isuzu

05 августа 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Минпромторг добавил товары для параллельного импорта Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Минпромторг РФ обновил и дополнил список товаров массового параллельного импорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов — Panasonic, Duracell, Varta, запчастей для автомобилей и техники BOMAG, Isuzu, фотоаппаратов Canon, Fujifilm, Sony. В списке также представлены бренды очков Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein», — привело ТАСС перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Ранее URA.RU сообщало об отказе включить в перечень товаров параллельного импорта контактные линзы Johnson & Johnson. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.

Минпромторг РФ обновил и дополнил список товаров массового параллельного импорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов — Panasonic, Duracell, Varta, запчастей для автомобилей и техники BOMAG, Isuzu, фотоаппаратов Canon, Fujifilm, Sony. В списке также представлены бренды очков Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein», — привело ТАСС перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Ранее URA.RU сообщало об отказе включить в перечень товаров параллельного импорта контактные линзы Johnson & Johnson. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.