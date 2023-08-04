04 августа 2023

Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг добавил в параллельный импорт очки Calvin Klein и запчасти Isuzu
© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2016. Второй день. Майорова. Перезалито. Екатеринбург, минпромторг
Минпромторг добавил товары для параллельного импорта Фото:
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Минпромторг РФ обновил и дополнил список товаров массового параллельного импорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов — Panasonic, Duracell, Varta, запчастей для автомобилей и техники BOMAG, Isuzu, фотоаппаратов Canon, Fujifilm, Sony. В списке также представлены бренды очков Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein», — привело ТАСС перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту.

Ранее URA.RU сообщало об отказе включить в перечень товаров параллельного импорта контактные линзы Johnson & Johnson. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.

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Минпромторг РФ обновил и дополнил список товаров массового параллельного импорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов — Panasonic, Duracell, Varta, запчастей для автомобилей и техники BOMAG, Isuzu, фотоаппаратов Canon, Fujifilm, Sony. В списке также представлены бренды очков Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein», — привело ТАСС перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Ранее URA.RU сообщало об отказе включить в перечень товаров параллельного импорта контактные линзы Johnson & Johnson. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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