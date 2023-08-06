Различные модификации танка Т-72 находятся на вооружении более чем 45 государств мира Фото: Анна Майорова © URA.RU

Танк Т-72 «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в госкорпорацию «Ростех») празднует 50-летний юбилей. 7 августа 1973 года боевая машина поступила на вооружение Советской армии. За это время танк прошел большую эволюцию и продолжает совершенствоваться с учетом пожеланий танкистов, участвующих в специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

«7 августа 1973 года танк Т-72 был принят на вооружение Советской Армии совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР. С 1974 года началось серийное производство Т-72 на „Уралвагонзаводе“. На протяжении последующих пяти лет в конструкцию и технологию изготовления „семьдесятдвойки“ непрерывно вносились улучшения», — рассказывают в компании-производителе.

Позднее появилась модификация танка Т-72А, а в 1984 году еще более мощный — Т-72Б. На базе танка также сделали несколько новых моделей боевой техники — в частности, бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-1 и огнеметную систему ТОС-1 «Буратино». В последние два десятилетия на УВЗ сделали танки Т-72БА, Т-72Б3, Т-72Б3М и ТОС-1А «Солнцепек». «Основой для „платформы“ может служить только относительно дешевая и простая в производстве, а значит, массовая машина — такой и есть Т-72», — рассказывают на предприятии.

Сейчас на УВЗ продолжают совершенствовать танк уже с учетом пожеланий участников специальной военной операции, которые используют технику. Ранее «Уралвагонзавод» показал видео с процессом модификации танка Т-72Б, который превратили в считающийся непробиваемым Т-72Б3М, отличающийся улучшенной пушкой, защитой и другими характеристиками.

Танки Т-72 являются самыми многочисленными и воюющими боевыми машинами в классе основных боевых танков Фото: «Уралвагонзавод»