Действующий депутат банкротит внука пермского экс-губернатора Игумнова

07 августа 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Заявление от действующего депутата заксобрания Геннадия Шилова поступило в арбитражный суд Фото: Сергей Русанов © URA.RU В арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от действующего депутата регионального заксобрания Геннадия Шилова. Он требует признать банкротом Михаила Арзуманова, который является внуком экс-губернатора Геннадия Игумнова. «Истец — Шилов Геннадий Михайлович, ответчик — Арзуманов Михаил Александрович. Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Уточняется, что иск пока что не принят к производству. Ранее URA.RU рассказывало, что внук бывшего губернатора Пермского края Геннадия Игумнова, экс-депутат Михаил Арзуманов, проиграл суд депутату действующему депутату заксобрания Геннадию Шилову. Арзуманова обязали выплатить более 33 миллионов рублей и четырех миллионов долларов. Это его долг, оставшийся по процентному займу, полученному от Геннадия Шилова.

В арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от действующего депутата регионального заксобрания Геннадия Шилова. Он требует признать банкротом Михаила Арзуманова, который является внуком экс-губернатора Геннадия Игумнова. «Истец — Шилов Геннадий Михайлович, ответчик — Арзуманов Михаил Александрович. Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Уточняется, что иск пока что не принят к производству. Ранее URA.RU рассказывало, что внук бывшего губернатора Пермского края Геннадия Игумнова, экс-депутат Михаил Арзуманов, проиграл суд депутату действующему депутату заксобрания Геннадию Шилову. Арзуманова обязали выплатить более 33 миллионов рублей и четырех миллионов долларов. Это его долг, оставшийся по процентному займу, полученному от Геннадия Шилова.