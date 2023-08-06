06 августа 2023

Действующий депутат банкротит внука пермского экс-губернатора Игумнова

© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, шилов геннадий
Заявление от действующего депутата заксобрания Геннадия Шилова поступило в арбитражный суд Фото:

В арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от действующего депутата регионального заксобрания Геннадия Шилова. Он требует признать банкротом Михаила Арзуманова, который является внуком экс-губернатора Геннадия Игумнова.

«Истец — Шилов Геннадий Михайлович, ответчик — Арзуманов Михаил Александрович. Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Уточняется, что иск пока что не принят к производству.

Ранее URA.RU рассказывало, что внук бывшего губернатора Пермского края Геннадия Игумнова, экс-депутат Михаил Арзуманов, проиграл суд депутату действующему депутату заксобрания Геннадию Шилову. Арзуманова обязали выплатить более 33 миллионов рублей и четырех миллионов долларов. Это его долг, оставшийся по процентному займу, полученному от Геннадия Шилова.

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В арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от действующего депутата регионального заксобрания Геннадия Шилова. Он требует признать банкротом Михаила Арзуманова, который является внуком экс-губернатора Геннадия Игумнова. «Истец — Шилов Геннадий Михайлович, ответчик — Арзуманов Михаил Александрович. Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Уточняется, что иск пока что не принят к производству. Ранее URA.RU рассказывало, что внук бывшего губернатора Пермского края Геннадия Игумнова, экс-депутат Михаил Арзуманов, проиграл суд депутату действующему депутату заксобрания Геннадию Шилову. Арзуманова обязали выплатить более 33 миллионов рублей и четырех миллионов долларов. Это его долг, оставшийся по процентному займу, полученному от Геннадия Шилова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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