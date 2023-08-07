07 августа 2023

Пермяк издевался над женой и детьми и лишил их жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
Пермяк избивал старшего сына Фото:

Жительница Перми судится с бывшим мужем военным и его свекровью, которые лишили ее и ее детей их единственного жилья. Как рассказала сама пермячка, экс-супруг издевался над ней и ее сыновьями и заставил переписать ее квартиру на мать мужчины, которая выселяет семью из квартиры.

«Дело о выселении пермячки и ее двоих детей из квартиры направили на новое рассмотрение. Ранее женщина рассказала, что муж-военный обманом заставил ее переписать двушку в Мотовилихе на свекровь, оставив без единственного жилья», — сообщает 59.RU. Пока суд разрешил женщине с детьми пользоваться квартирой до марта 2024 года.

Ранее пермячка вышла замуж за военного. У женщины остался сын от предыдущих отношений, а в новом браке у пары появился еще один ребенок. Семья начала жить в квартире, которая досталась пермячке от матери. После свадьбы супруг заставил женщину переписать жилье на его мать, якобы, чтобы не отобрали служебное жилье. Со временем муж начал издеваться морально и физически над своей семьей. У жены он отбирал деньги, ограничивал в потреблении воды, избивал пасынка, а родного сына окунал в ледяную воду.

Устав от издевательств мужа пермячка сбежала с детьми из дома и подала на развод. Позже она вернулась в квартиру своей матери, но свекровь добилась выселения ее через суд. Мать двух детей подала апелляцию, и суд разрешил ей жить в квартире до марта 2024 года. Бывшая свекровь вновь обратилась в суд, которые вернул апелляционное решение на новое рассмотрение, при этом судья заявил, что сделка о продаже квартиры была проведена без учетов интересов детей, что ущемляет их права. Пока женщина ждет нового рассмотрения, пермский гарнизонный суд продолжает дело по статье об умышленным причинение вреда здоровью малолетнему в отношении бывшего супруги пермячки.

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Жительница Перми судится с бывшим мужем военным и его свекровью, которые лишили ее и ее детей их единственного жилья. Как рассказала сама пермячка, экс-супруг издевался над ней и ее сыновьями и заставил переписать ее квартиру на мать мужчины, которая выселяет семью из квартиры. «Дело о выселении пермячки и ее двоих детей из квартиры направили на новое рассмотрение. Ранее женщина рассказала, что муж-военный обманом заставил ее переписать двушку в Мотовилихе на свекровь, оставив без единственного жилья», — сообщает 59.RU. Пока суд разрешил женщине с детьми пользоваться квартирой до марта 2024 года. Ранее пермячка вышла замуж за военного. У женщины остался сын от предыдущих отношений, а в новом браке у пары появился еще один ребенок. Семья начала жить в квартире, которая досталась пермячке от матери. После свадьбы супруг заставил женщину переписать жилье на его мать, якобы, чтобы не отобрали служебное жилье. Со временем муж начал издеваться морально и физически над своей семьей. У жены он отбирал деньги, ограничивал в потреблении воды, избивал пасынка, а родного сына окунал в ледяную воду. Устав от издевательств мужа пермячка сбежала с детьми из дома и подала на развод. Позже она вернулась в квартиру своей матери, но свекровь добилась выселения ее через суд. Мать двух детей подала апелляцию, и суд разрешил ей жить в квартире до марта 2024 года. Бывшая свекровь вновь обратилась в суд, которые вернул апелляционное решение на новое рассмотрение, при этом судья заявил, что сделка о продаже квартиры была проведена без учетов интересов детей, что ущемляет их права. Пока женщина ждет нового рассмотрения, пермский гарнизонный суд продолжает дело по статье об умышленным причинение вреда здоровью малолетнему в отношении бывшего супруги пермячки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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