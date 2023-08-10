Губернатор Текслер провел заседание челябинской антитеррористической комиссии

Алексей Теклсер провел заседание по обеспечению безопасности в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 августа собрал руководителей силовых структур региона на заседании антитеррористической комиссии. Как сообщает пресс-служба правительства региона, главной повесткой заседания стала подготовка к учебному году и единому дню голосования.

«В ближайший месяц у нас ожидается ряд важных социально значимых общественно-политических событий. В первую очередь, начало нового учебного года — это безопасность и антитеррористическая защищенность. Плюс начинается большой электоральный цикл: выборы президента, в сентябре этого и следующего года единый день голосования в области, День города», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства области.

Глава области отметил, что все озвученные события требуют координации в части обеспечения правопорядка. Также следует уделить внимание профилактической работе со всеми группами населения.

На этом же заседании Текслер поручил главам муниципалитетов организовать тренировочные мероприятия по эвакуации детей из учебных заведений при возникновении чрезвычайных ситуаций. Также была затронута тема безопасности военкоматов.

«Требуется вести постоянную разъяснительную работу, в том числе в рамках реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма. Важно доводить до людей сведения о противоправном характере подобных агрессивных действий и возможной ответственности, а также информировать о признаках вовлечения в деструктивную деятельность», — добавил Теклсер.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области