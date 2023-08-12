В Перми на эспланаде пройдет огненное шоу

В Перми 13 августа на эспланаде пройдет шоу «Игры пламени» в рамках фестиваля уличных театров. Информация об этом опубликована на сайте краевого центра по реализации проектов в сфере культуры.
«На эспланаде 13 августа в 22 часа 25 минут театр огня „Игры пламени“ покажет спектакль „Ах, водевиль“. Перед огненным шоу пермяки смогут увидеть выступление группы воздушных гимнастов „Bastrigin Brothers“ из Москвы», — написано на сайте организаторов.
Уточняется, что программа фестиваля уличных артистов в Перми включает в себя выступление театра «ILLUSION», которое начнется в 19 часов 50 минут. Создал шоу пермский фокусник Владимир Данилин.
Ранее в Перми на площадке предприятия «Сибур-Химпром» прозвучала промышленная симфония. Ее создал композитор Олег Гудачев. Зрители были потрясены слиянием музыкального искусства с промышленной мощью завода.
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