12 августа 2023
11 августа 2023

В Перми на эспланаде пройдет огненное шоу

© Служба новостей «URA.RU»
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Файершоу. Огонь. Пламя. Артисты. Челябинск., пламя, файершоу, огонь, фаершоу
Пермяки вечером 13 августа увидят на городской эспланаде огненное шоу Фото:

В Перми 13 августа на эспланаде пройдет шоу «Игры пламени» в рамках фестиваля уличных театров. Информация об этом опубликована на сайте краевого центра по реализации проектов в сфере культуры.

«На эспланаде 13 августа в 22 часа 25 минут театр огня „Игры пламени“ покажет спектакль „Ах, водевиль“. Перед огненным шоу пермяки смогут увидеть выступление группы воздушных гимнастов „Bastrigin Brothers“ из Москвы», — написано на сайте организаторов.

Уточняется, что программа фестиваля уличных артистов в Перми включает в себя выступление театра «ILLUSION», которое начнется в 19 часов 50 минут. Создал шоу пермский фокусник Владимир Данилин.

Ранее в Перми на площадке предприятия «Сибур-Химпром» прозвучала промышленная симфония. Ее создал композитор Олег Гудачев. Зрители были потрясены слиянием музыкального искусства с промышленной мощью завода.

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В Перми 13 августа на эспланаде пройдет шоу «Игры пламени» в рамках фестиваля уличных театров. Информация об этом опубликована на сайте краевого центра по реализации проектов в сфере культуры. «На эспланаде 13 августа в 22 часа 25 минут театр огня „Игры пламени“ покажет спектакль „Ах, водевиль“. Перед огненным шоу пермяки смогут увидеть выступление группы воздушных гимнастов „Bastrigin Brothers“ из Москвы», — написано на сайте организаторов. Уточняется, что программа фестиваля уличных артистов в Перми включает в себя выступление театра «ILLUSION», которое начнется в 19 часов 50 минут. Создал шоу пермский фокусник Владимир Данилин. Ранее в Перми на площадке предприятия «Сибур-Химпром» прозвучала промышленная симфония. Ее создал композитор Олег Гудачев. Зрители были потрясены слиянием музыкального искусства с промышленной мощью завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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