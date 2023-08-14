Спортивный лагерь привлек в дзюдо больше челябинских школьников. Фото

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Открытие летнего спорткомплекса в детском оздоровительном лагере ЧЭМК. Челябинск , тренировка, спортзал, дзюдо, татами, спорткомплекс
К тысячи воспитанников прибавятся еще больше юных дзюдоистов, ожидают в ЧЭМК Фото:

Летний тренировочный лагерь дзюдо на озере Акакуль Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) успешно готовит челябинских спортсменов и привлекает больше школьников. Итогами сезона с URA.RU 14 августа поделились в пресс-службе комбината.

«В школах дзюдо Дениса Ярцева ожидается прибавление воспитанников, сейчас их около тысячи. В детском оздоровительном лагере ЧЭМК все лето велась активная подготовка юных спортсменов. Их тренировки и физическая форма вызвали интерес других отдыхающих подростков на озере Акакуль. Для них дзюдоисты провели показательную тренировку», — сообщили в пресс-службе.

По инициативе партии «Единая Россия» и при поддержке ЧЭМК, в старейшем пионерском лагере региона построили летний тренировочный комплекс дзюдо. Он является частью центра Дениса Ярцева и им так же руководит известный дзюдоист, четырехкратный призер чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта, участник Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Ярцев пояснил, как им удалось привлечь юных спортсменов.

«В этом году мы выстроили тренировочный процесс так, чтобы воспитанники в кимоно пропагандировали здоровый образ жизни среди ровесников, отдыхающих на озере. Поэтому имеем основания ожидать прирост желающих заниматься дзюдо», — передает слова Ярцева пресс-служба.

Руководит лагерем заслуженный мастер спорта Денис Ярцев (справа)
Руководит лагерем заслуженный мастер спорта Денис Ярцев (справа)
Фото:
Дзюдоисты провели для других отдыхающих ребят показательную тренировку
Дзюдоисты провели для других отдыхающих ребят показательную тренировку
Фото:

Ребята в центре одновременно тренируются и отдыхают на озере
Ребята в центре одновременно тренируются и отдыхают на озере
Фото:
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Летний тренировочный лагерь дзюдо на озере Акакуль Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) успешно готовит челябинских спортсменов и привлекает больше школьников. Итогами сезона с URA.RU 14 августа поделились в пресс-службе комбината. «В школах дзюдо Дениса Ярцева ожидается прибавление воспитанников, сейчас их около тысячи. В детском оздоровительном лагере ЧЭМК все лето велась активная подготовка юных спортсменов. Их тренировки и физическая форма вызвали интерес других отдыхающих подростков на озере Акакуль. Для них дзюдоисты провели показательную тренировку», — сообщили в пресс-службе. По инициативе партии «Единая Россия» и при поддержке ЧЭМК, в старейшем пионерском лагере региона построили летний тренировочный комплекс дзюдо. Он является частью центра Дениса Ярцева и им так же руководит известный дзюдоист, четырехкратный призер чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта, участник Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Ярцев пояснил, как им удалось привлечь юных спортсменов. «В этом году мы выстроили тренировочный процесс так, чтобы воспитанники в кимоно пропагандировали здоровый образ жизни среди ровесников, отдыхающих на озере. Поэтому имеем основания ожидать прирост желающих заниматься дзюдо», — передает слова Ярцева пресс-служба.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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