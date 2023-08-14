К тысячи воспитанников прибавятся еще больше юных дзюдоистов, ожидают в ЧЭМК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Летний тренировочный лагерь дзюдо на озере Акакуль Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) успешно готовит челябинских спортсменов и привлекает больше школьников. Итогами сезона с URA.RU 14 августа поделились в пресс-службе комбината.

«В школах дзюдо Дениса Ярцева ожидается прибавление воспитанников, сейчас их около тысячи. В детском оздоровительном лагере ЧЭМК все лето велась активная подготовка юных спортсменов. Их тренировки и физическая форма вызвали интерес других отдыхающих подростков на озере Акакуль. Для них дзюдоисты провели показательную тренировку», — сообщили в пресс-службе.

По инициативе партии «Единая Россия» и при поддержке ЧЭМК, в старейшем пионерском лагере региона построили летний тренировочный комплекс дзюдо. Он является частью центра Дениса Ярцева и им так же руководит известный дзюдоист, четырехкратный призер чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта, участник Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Ярцев пояснил, как им удалось привлечь юных спортсменов.

«В этом году мы выстроили тренировочный процесс так, чтобы воспитанники в кимоно пропагандировали здоровый образ жизни среди ровесников, отдыхающих на озере. Поэтому имеем основания ожидать прирост желающих заниматься дзюдо», — передает слова Ярцева пресс-служба.

Руководит лагерем заслуженный мастер спорта Денис Ярцев (справа) Фото: пресс-служба Челябинского электрометаллургического комбината

Дзюдоисты провели для других отдыхающих ребят показательную тренировку Фото: пресс-служба Челябинского электрометаллургического комбината

Ребята в центре одновременно тренируются и отдыхают на озере Фото: пресс-служба Челябинского электрометаллургического комбината