Площадь территории, которую приведут в порядок, составляет 4,4 га Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Калининском районе Челябинска на улице Российской по проекту о комплексном развитии территории построят новый жилой комплекс с набережной. Микрорайон появится между креативным кластером Svoboda 2 и бассейном «Электрометаллург». Площадь территории составит 4,4 гектара, рассказали URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и инвестиций.

«Правительством Челябинской области принято решение о комплексном развитии незастроенной территории площадью 4,4 гектара, расположенной в Калининском районе города Челябинска в границах улицы Российской, улицы Лобкова, береговой линии реки Миасс. Осуществление реализации проекта возложено на акционерное общество специализированный застройщик „Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций“», — сообщили в пресс-службе ЮУ КЖСИ.

Жилой комплекс комфорт-класса со смарт-планировками будет построен в соответствии с проектом КРТ. На территории будут здания переменной этажности с динамичными фасадами, появится двор-парк. Также на землях возведут школу и детский сад, благоустроят набережную реки Миасс. Срок реализации проекта — десять лет.

В пресс-службе отметили, на участке КРТ есть несколько существующих объектов, а именно строений и земельных участков, которые не будут включены в границы территории под развитие. Так, на землях есть дом Федора Гоглева 1906—1907 годов постройки, который является памятником истории и культуры. Здание возводили с учетом особенности рельефа.

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