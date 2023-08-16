Бойцы на передовой получили первую помощь от госкорпораций

«Народный фронт» передал в зону СВО 20 машин от железнодорожников
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Обсуждение вырубки ботанического сада на территории парка "За Саймой". Сургут, общероссийский народный фронт, онф
«Народный фронт» передал 20 автомобилей с различной модификацией в зону СВО Фото:
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Общероссийское общественное движение «Народный фронт» передало в зону СВО 20 автомобилей от российских железнодорожников. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома организации в Ростовской области Алексей Мирошниченко. По его словам, эти машины стали первыми из числа отправленных госкорпорациями в зону СВО.

«Мы передаем в зону проведения специальной военной операции 20 автомобилей повышенной проходимости, которые были предоставлены российскими железнодорожниками. Это наши отечественные машины различных модификаций, их будут использовать, в том числе военные медики для спасения раненых», — заявил Мирошниченко, его слова приводит пресс-служба «Народного фронта». Он отметил, что все машины были проверены на станциях техобслуживания.

Военнослужащий почтовой службы первого армейского корпуса заявил, что у автомобилей хорошее состояние и высокая проходимость. Также, по его словам, было передано дополнительное оборудование, генераторы, лопатки сапера.

Федеральные органы власти, предприятия и государственные учреждения, которые находятся в их ведении, обязуются безвозмездно передавать «Народному фронту» технику для совершения гуманитарных и оборонных задач в новых регионах. Правительство РФ в июле 2023 утвердило перечень техники. Отмечается, что техника может использоваться военными в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Народному фронту» уже предложили 1420 единиц разной техники от органов власти. 678 единиц было проверено, 440 находятся в удовлетворительном состоянии или требуют небольшого ремонта. Более 60 автомобилей от российских атомщиков, энергетиков и металлургов готовятся к отправлению.

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Общероссийское общественное движение «Народный фронт» передало в зону СВО 20 автомобилей от российских железнодорожников. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома организации в Ростовской области Алексей Мирошниченко. По его словам, эти машины стали первыми из числа отправленных госкорпорациями в зону СВО. «Мы передаем в зону проведения специальной военной операции 20 автомобилей повышенной проходимости, которые были предоставлены российскими железнодорожниками. Это наши отечественные машины различных модификаций, их будут использовать, в том числе военные медики для спасения раненых», — заявил Мирошниченко, его слова приводит пресс-служба «Народного фронта». Он отметил, что все машины были проверены на станциях техобслуживания. Военнослужащий почтовой службы первого армейского корпуса заявил, что у автомобилей хорошее состояние и высокая проходимость. Также, по его словам, было передано дополнительное оборудование, генераторы, лопатки сапера. Федеральные органы власти, предприятия и государственные учреждения, которые находятся в их ведении, обязуются безвозмездно передавать «Народному фронту» технику для совершения гуманитарных и оборонных задач в новых регионах. Правительство РФ в июле 2023 утвердило перечень техники. Отмечается, что техника может использоваться военными в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. «Народному фронту» уже предложили 1420 единиц разной техники от органов власти. 678 единиц было проверено, 440 находятся в удовлетворительном состоянии или требуют небольшого ремонта. Более 60 автомобилей от российских атомщиков, энергетиков и металлургов готовятся к отправлению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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