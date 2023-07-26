В зоне СВО появился новый штурмовой отряд

26 июля 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Российские военные получили новую технику благодаря помощи Народного фронта и военкоров Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народный фронт доставил военнослужащим Первого Армейского корпуса оборудование и снаряжение на 51 миллион рублей. Бойцам привезли цифровые радиостанции, ретрансляторы, квадрокоптеры, бронежилеты и не только. Сбор организован депутатом Госдумы и журналистом Петром Толстым. Новое оборудование поспособствует усилению нового штурмового подразделения ВС РФ. «Здесь колоссальный объем помощи. <…> Тепловые прицелы, ими можно работать со снайперской винтовки, с автомата, просто использовать как прибор для обнаружения противника ночью. Квадрокоптеры — это наши глаза, универсальное устройство наших разведчиков. Ну и средства защиты, бронежилеты с плечевой и паховой защитой, каски — практически вы сейчас создали полноценное штурмовое подразделение», — рассказал военнослужащий корпуса с позывным «Коля» в разговоре с корреспондентом URA.RU. Он также поблагодарил всех, кто участвовал в сборе, и отдельно выразил благодарность Народному фронту за то, что они привезли оборудование в зону спецоперации. В июне российские штурмовые подразделения Первого Армейского корпуса в Донецкой народной республике (ДНР) получили от военкоров и представителей Народного фронта технику и снаряжение на сумму в 140 миллионов рублей. Данная поддержка была организована в ходе проекта «Все для Победы». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Народный фронт доставил военнослужащим Первого Армейского корпуса оборудование и снаряжение на 51 миллион рублей. Бойцам привезли цифровые радиостанции, ретрансляторы, квадрокоптеры, бронежилеты и не только. Сбор организован депутатом Госдумы и журналистом Петром Толстым. Новое оборудование поспособствует усилению нового штурмового подразделения ВС РФ. «Здесь колоссальный объем помощи. <…> Тепловые прицелы, ими можно работать со снайперской винтовки, с автомата, просто использовать как прибор для обнаружения противника ночью. Квадрокоптеры — это наши глаза, универсальное устройство наших разведчиков. Ну и средства защиты, бронежилеты с плечевой и паховой защитой, каски — практически вы сейчас создали полноценное штурмовое подразделение», — рассказал военнослужащий корпуса с позывным «Коля» в разговоре с корреспондентом URA.RU. Он также поблагодарил всех, кто участвовал в сборе, и отдельно выразил благодарность Народному фронту за то, что они привезли оборудование в зону спецоперации. В июне российские штурмовые подразделения Первого Армейского корпуса в Донецкой народной республике (ДНР) получили от военкоров и представителей Народного фронта технику и снаряжение на сумму в 140 миллионов рублей. Данная поддержка была организована в ходе проекта «Все для Победы».