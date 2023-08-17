В центре Екатеринбурга на два месяца закроют улицу

Мэрия Екатеринбурга до ноября закроет улицу Сакко и Ванцетти
В Екатеринбурге больше двух месяцев будет перекрыта улица Сакко и Ванцетти в центральном микрорайоне. Это связано со строительными работами, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Строители „Екатеринбургской теплосетевой компании“ закроют движение транспорта по Сакко и Ванцетти на участке между улицей Антона Валека и проспектом Ленина с 9 сентября по 15 ноября», — говорится в сообщении.
На период перекрытия автобусный маршрут №46 изменит схему движения. Часть трассы будет пролегать по улицам Маршала Жукова — Антона Валека — Вайнера — проспекту Ленина.
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