В Челябинской области пенсионер утонул в реке

Тело пожилого мужчины найдено в реке Сим
В Миньяре (Челябинская область) в реке найдено тело пенсионера. Пожилой мужчина утонул во время купания, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«В субботу 19 августа в реке Сим в городе Миньяре найдено тело мужчины 1946 года рождения. Его обнаружили в водоеме недалеко от дома №8 по улице Горького», — сообщил источник URA.RU.
По факту гибели мужчины проводится проверка. URA.RU направило запрос о комментарии в следственное управление СКР по Челябинской области.
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