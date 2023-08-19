В Челябинской области пенсионер утонул в реке

20 августа 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Тело пожилого мужчины найдено в реке Сим Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Миньяре (Челябинская область) в реке найдено тело пенсионера. Пожилой мужчина утонул во время купания, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «В субботу 19 августа в реке Сим в городе Миньяре найдено тело мужчины 1946 года рождения. Его обнаружили в водоеме недалеко от дома №8 по улице Горького», — сообщил источник URA.RU. По факту гибели мужчины проводится проверка. URA.RU направило запрос о комментарии в следственное управление СКР по Челябинской области.

В Миньяре (Челябинская область) в реке найдено тело пенсионера. Пожилой мужчина утонул во время купания, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «В субботу 19 августа в реке Сим в городе Миньяре найдено тело мужчины 1946 года рождения. Его обнаружили в водоеме недалеко от дома №8 по улице Горького», — сообщил источник URA.RU. По факту гибели мужчины проводится проверка. URA.RU направило запрос о комментарии в следственное управление СКР по Челябинской области.