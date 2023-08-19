19 августа 2023
18 августа 2023

В Челябинской области пенсионер утонул в реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Иртыш. Тобольский район. Пермь, тобольский район, чувашский мыс, берега реки
Тело пожилого мужчины найдено в реке Сим Фото:

В Миньяре (Челябинская область) в реке найдено тело пенсионера. Пожилой мужчина утонул во время купания, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«В субботу 19 августа в реке Сим в городе Миньяре найдено тело мужчины 1946 года рождения. Его обнаружили в водоеме недалеко от дома №8 по улице Горького», — сообщил источник URA.RU.

По факту гибели мужчины проводится проверка. URA.RU направило запрос о комментарии в следственное управление СКР по Челябинской области.

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В Миньяре (Челябинская область) в реке найдено тело пенсионера. Пожилой мужчина утонул во время купания, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «В субботу 19 августа в реке Сим в городе Миньяре найдено тело мужчины 1946 года рождения. Его обнаружили в водоеме недалеко от дома №8 по улице Горького», — сообщил источник URA.RU. По факту гибели мужчины проводится проверка. URA.RU направило запрос о комментарии в следственное управление СКР по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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