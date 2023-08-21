Представитель посольства Габона вылетел в Екатеринбург из-за убийства темнокожего студента

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Стихийный мемориал в память об убитом студенте из Габона. Екатеринбург, стихийный мемориал, нджелассили франсуа, студент из габона
Подозреваемые в убийстве студента уже задержаны Фото:

В Екатеринбург из Москвы вылетел представитель посольства Габонской Республики — первый секретарь Лео Кальвэн Мукумби. Он намерен разобраться в причинах убийства своего соотечественника, студента УрФУ Франсуа Нджелассили. Об этом URA.RU рассказали в дипломатическом ведомстве.

«Господин Лео Кальвэн вылетел в Екатеринбург, на место происшествия. Он намерен разобраться в случившемся, чтобы можно было информировать семью и власти Габона», — пояснили в посольстве.

Также, по информации корреспондента, в Екатеринбург прибыли сестры погибшего мужчины: одна из них живет в Москве, другая — в Габоне. Они должны решить, когда тело Франсуа отправят на родину и состоится ли прощание с ним в Екатеринбурге.

Франсуа Нджелассили был убит возле екатеринбургского кафе «Бургер Кинг» на улице Малышева. Ему нанесли ножевые ранения. По одной из версий, конфликт случился из-за придирки двух свердловчанин к цвету кожи иностранца. Мужчина был аспирантом УрФУ.

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В Екатеринбург из Москвы вылетел представитель посольства Габонской Республики — первый секретарь Лео Кальвэн Мукумби. Он намерен разобраться в причинах убийства своего соотечественника, студента УрФУ Франсуа Нджелассили. Об этом URA.RU рассказали в дипломатическом ведомстве. «Господин Лео Кальвэн вылетел в Екатеринбург, на место происшествия. Он намерен разобраться в случившемся, чтобы можно было информировать семью и власти Габона», — пояснили в посольстве. Также, по информации корреспондента, в Екатеринбург прибыли сестры погибшего мужчины: одна из них живет в Москве, другая — в Габоне. Они должны решить, когда тело Франсуа отправят на родину и состоится ли прощание с ним в Екатеринбурге. Франсуа Нджелассили был убит возле екатеринбургского кафе «Бургер Кинг» на улице Малышева. Ему нанесли ножевые ранения. По одной из версий, конфликт случился из-за придирки двух свердловчанин к цвету кожи иностранца. Мужчина был аспирантом УрФУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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