Представитель посольства Габона вылетел в Екатеринбург из-за убийства темнокожего студента

Подозреваемые в убийстве студента уже задержаны Фото: Московец Илья © URA.RU

В Екатеринбург из Москвы вылетел представитель посольства Габонской Республики — первый секретарь Лео Кальвэн Мукумби. Он намерен разобраться в причинах убийства своего соотечественника, студента УрФУ Франсуа Нджелассили. Об этом URA.RU рассказали в дипломатическом ведомстве.

«Господин Лео Кальвэн вылетел в Екатеринбург, на место происшествия. Он намерен разобраться в случившемся, чтобы можно было информировать семью и власти Габона», — пояснили в посольстве.

Также, по информации корреспондента, в Екатеринбург прибыли сестры погибшего мужчины: одна из них живет в Москве, другая — в Габоне. Они должны решить, когда тело Франсуа отправят на родину и состоится ли прощание с ним в Екатеринбурге.

Франсуа Нджелассили был убит возле екатеринбургского кафе «Бургер Кинг» на улице Малышева. Ему нанесли ножевые ранения. По одной из версий, конфликт случился из-за придирки двух свердловчанин к цвету кожи иностранца. Мужчина был аспирантом УрФУ.