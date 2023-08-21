В центре Челябинска молодая женщина выпала из окна

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Женщина разбилась, выпав из окна многоэтажки Фото:

В центре Челябинска из окна многоэтажки выпала молодая женщина. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, от полученных травм она скончалась на месте.

«Женщина выпала из окна своей квартиры. Она получила травмы несовместимые с жизнью», — рассказал источник.

По данным URA.RU, происшествие произошло по адресу Курчатова, 22. На момент смерти женщине было 25 лет. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства гибели.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В центре Челябинска из окна многоэтажки выпала молодая женщина. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, от полученных травм она скончалась на месте. «Женщина выпала из окна своей квартиры. Она получила травмы несовместимые с жизнью», — рассказал источник. По данным URA.RU, происшествие произошло по адресу Курчатова, 22. На момент смерти женщине было 25 лет. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства гибели. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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