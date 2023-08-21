В центре Челябинска молодая женщина выпала из окна

Женщина разбилась, выпав из окна многоэтажки
В центре Челябинска из окна многоэтажки выпала молодая женщина. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, от полученных травм она скончалась на месте.
«Женщина выпала из окна своей квартиры. Она получила травмы несовместимые с жизнью», — рассказал источник.
По данным URA.RU, происшествие произошло по адресу Курчатова, 22. На момент смерти женщине было 25 лет. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства гибели.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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