В центре Челябинска молодая женщина выпала из окна

Женщина разбилась, выпав из окна многоэтажки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В центре Челябинска из окна многоэтажки выпала молодая женщина. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, от полученных травм она скончалась на месте.

«Женщина выпала из окна своей квартиры. Она получила травмы несовместимые с жизнью», — рассказал источник.

По данным URA.RU, происшествие произошло по адресу Курчатова, 22. На момент смерти женщине было 25 лет. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства гибели.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.