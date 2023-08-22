Пермяков зовет работать за зарплату в 160 тысяч завод с миллиардной выручкой

Завод в Благовещенске предлагает пермякам работу с зарплатой в 160 тысяч рублей

Предприятию срочно необходимы сварщики Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителям Пермского края предлагает работу в Благовещенске Амурский завод металлоконструкций, получивший в 2022 году выручку более чем в 1,5 млрд рублей. Предприятию срочно требуются сварщики. Трудиться необходимо вахтовым методом. За месячную вахту обещают платить до 160 тысяч рублей.

«Работа вахтовым методом для жителей Пермского края вахтовым методом на заводе металлоконструкций в Благовещенске. Заработная плата — от 125 тысяч до 160 тысяч рублей. Виды выполняемых работ — сварка металлических конструкций на полуавтоматических машинах ручной дуговой сваркой, работа на высоте. Обязательное наличие диплома, удостоверения или записей в трудовой книжке», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что рабочим будут куплены билеты на самолет за счет нанимателя, предоставлены бесплатное питание и жилье, вахтовый транспорт и спецодежда. Также работодатель организует для рабочих медосмотр. Выплаты заработной платы производятся дважды в месяц на банковскую карту.

ООО «Амурский завод металлических конструкций» находится в Благовещенске и выполняет строительно-монтажные работы на вновь строящихся и реконструируемых предприятиях. Также завод занимается оказанием услуг по производству, проектированию и монтажу металлоконструкций любых типов и сложности. По данным сервиса контрагентов СБИС, в 2022 году выручка предприятия составила более 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 1,8 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагает работу пороховой завод, который делает заряды к «Смерчам» и «Градам». Предприятие разместило на сайте Headhunter десятки новых вакансий.