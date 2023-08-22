22 августа 2023

Собственником челябинского «Эскон» стал Уральский горнопромышленный холдинг. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод в Южноуральске приобрел холдинг из Екатеринбурга Фото:

Новым собственником завода «Эскон» в Южноуральске (Челябинская область) стал Уральский горнопромышленный холдинг Екатеринбурга. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минпрома, группа компаний «Конар» продала актив.

«Завод „Эскон“ в Южноуральске перешел в собственность Уральского горнопромышленного холдинга. Промышленная группа „Конар“ продала владение ООО „Завод Энерго-Строительных Конструкций“ новым собственникам», — отметили URA.RU в минпроме.

Проданный актив изготавливает металлоконструкции для топливно-энергетической, транспортной и инфраструктурной отраслей. Компания учреждена в 2012 году. С 2015 завод находился во владении «Конара».

Заявлено, что продавец сосредоточится на развитии профильного бизнеса в рамках индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске. На площадке имеется много незадействованных цехов.

Приобретатель специализируется на управлении финансово-промышленными группами. В министерстве заявили, что «УГХ» является многоотраслевой компанией, объединяющей горнодобывающие производства, предприятия, оказывающие услуги хранения и транспортировки грузов по территории России и странам ближнего зарубежья. В 2022 году холдинг ухудшил свои показатели, получив чистый убыток в сумме в 300 тысяч рублей. Согласно данным СБИС, учредителями компании являются два физлица, Борис и Ксения Исаковы, третьим собственником выступает ЗАО «Ювиэм-инвест лимитед». «Эскон» является доходным бизнесом. В 2022 году его чистая прибыль достигла 26,4 млн рублей.

Южноуральский завод завершил 2022 год с положительной прибылью
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Новым собственником завода «Эскон» в Южноуральске (Челябинская область) стал Уральский горнопромышленный холдинг Екатеринбурга. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минпрома, группа компаний «Конар» продала актив. «Завод „Эскон“ в Южноуральске перешел в собственность Уральского горнопромышленного холдинга. Промышленная группа „Конар“ продала владение ООО „Завод Энерго-Строительных Конструкций“ новым собственникам», — отметили URA.RU в минпроме. Проданный актив изготавливает металлоконструкции для топливно-энергетической, транспортной и инфраструктурной отраслей. Компания учреждена в 2012 году. С 2015 завод находился во владении «Конара». Заявлено, что продавец сосредоточится на развитии профильного бизнеса в рамках индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске. На площадке имеется много незадействованных цехов. Приобретатель специализируется на управлении финансово-промышленными группами. В министерстве заявили, что «УГХ» является многоотраслевой компанией, объединяющей горнодобывающие производства, предприятия, оказывающие услуги хранения и транспортировки грузов по территории России и странам ближнего зарубежья. В 2022 году холдинг ухудшил свои показатели, получив чистый убыток в сумме в 300 тысяч рублей. Согласно данным СБИС, учредителями компании являются два физлица, Борис и Ксения Исаковы, третьим собственником выступает ЗАО «Ювиэм-инвест лимитед». «Эскон» является доходным бизнесом. В 2022 году его чистая прибыль достигла 26,4 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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