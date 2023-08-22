22 августа 2023

Пассажиров рейса Москва — Челябинск не выпускают из самолета из-за сообщения о минировании

Прибывший из Москвы в Челябинск самолет проверяют после сообщения о минировании
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , аэропорт, лукойл, аэрофлот, летное поле, самолет
Пассажиры будут находиться в самолете до окончания проверки Фото:

В аэропорту Челябинска 23 августа пассажиров рейса из Москвы не выпускают из самолета из-за опасности взрыва воздушной гавани. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, неизвестный сообщил о минировании аэропорта сразу после посадки рейса.

«Неизвестный позвонил в аэропорт и сообщил, что здание заминировано. В целях безопасности проводится проверка территории воздушной гавани. После ее окончания пассажиры смогут покинуть судно», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой УТ МВД России по УрФО. Там сообщили, что уточнят информацию. На звонки по телефонам пресс-службы и приемной гендиректора аэропорта никто не ответил.

Обновлено: 16:37

«Информация об угрозе нормальному функционированию воздушной гавани Челябинска поступила в дежурную часть УТ МВД России по УрФО в 14:30. Проверочные мероприятия завершились в 16:13. Каких-либо предметов, представляющих опасность для граждан и объектов транспортной инфраструктуры не обнаружено. Аэропорт функционирует в штатном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

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В аэропорту Челябинска 23 августа пассажиров рейса из Москвы не выпускают из самолета из-за опасности взрыва воздушной гавани. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, неизвестный сообщил о минировании аэропорта сразу после посадки рейса. «Неизвестный позвонил в аэропорт и сообщил, что здание заминировано. В целях безопасности проводится проверка территории воздушной гавани. После ее окончания пассажиры смогут покинуть судно», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой УТ МВД России по УрФО. Там сообщили, что уточнят информацию. На звонки по телефонам пресс-службы и приемной гендиректора аэропорта никто не ответил. Обновлено: 16:37 «Информация об угрозе нормальному функционированию воздушной гавани Челябинска поступила в дежурную часть УТ МВД России по УрФО в 14:30. Проверочные мероприятия завершились в 16:13. Каких-либо предметов, представляющих опасность для граждан и объектов транспортной инфраструктуры не обнаружено. Аэропорт функционирует в штатном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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