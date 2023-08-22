Пассажиров рейса Москва — Челябинск не выпускают из самолета из-за сообщения о минировании Прибывший из Москвы в Челябинск самолет проверяют после сообщения о минировании 23 августа 2023 в 16:27 Размер текста - 17 + Пассажиры будут находиться в самолете до окончания проверки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Челябинска 23 августа пассажиров рейса из Москвы не выпускают из самолета из-за опасности взрыва воздушной гавани. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, неизвестный сообщил о минировании аэропорта сразу после посадки рейса. «Неизвестный позвонил в аэропорт и сообщил, что здание заминировано. В целях безопасности проводится проверка территории воздушной гавани. После ее окончания пассажиры смогут покинуть судно», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой УТ МВД России по УрФО. Там сообщили, что уточнят информацию. На звонки по телефонам пресс-службы и приемной гендиректора аэропорта никто не ответил. Обновлено: 16:37 «Информация об угрозе нормальному функционированию воздушной гавани Челябинска поступила в дежурную часть УТ МВД России по УрФО в 14:30. Проверочные мероприятия завершились в 16:13. Каких-либо предметов, представляющих опасность для граждан и объектов транспортной инфраструктуры не обнаружено. Аэропорт функционирует в штатном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В аэропорту Челябинска 23 августа пассажиров рейса из Москвы не выпускают из самолета из-за опасности взрыва воздушной гавани. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, неизвестный сообщил о минировании аэропорта сразу после посадки рейса. «Неизвестный позвонил в аэропорт и сообщил, что здание заминировано. В целях безопасности проводится проверка территории воздушной гавани. После ее окончания пассажиры смогут покинуть судно», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой УТ МВД России по УрФО. Там сообщили, что уточнят информацию. На звонки по телефонам пресс-службы и приемной гендиректора аэропорта никто не ответил. Обновлено: 16:37 «Информация об угрозе нормальному функционированию воздушной гавани Челябинска поступила в дежурную часть УТ МВД России по УрФО в 14:30. Проверочные мероприятия завершились в 16:13. Каких-либо предметов, представляющих опасность для граждан и объектов транспортной инфраструктуры не обнаружено. Аэропорт функционирует в штатном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям