Пассажиров рейса Москва — Челябинск не выпускают из самолета из-за сообщения о минировании

В аэропорту Челябинска 23 августа пассажиров рейса из Москвы не выпускают из самолета из-за опасности взрыва воздушной гавани. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, неизвестный сообщил о минировании аэропорта сразу после посадки рейса.
«Неизвестный позвонил в аэропорт и сообщил, что здание заминировано. В целях безопасности проводится проверка территории воздушной гавани. После ее окончания пассажиры смогут покинуть судно», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой УТ МВД России по УрФО. Там сообщили, что уточнят информацию. На звонки по телефонам пресс-службы и приемной гендиректора аэропорта никто не ответил.
Обновлено: 16:37
«Информация об угрозе нормальному функционированию воздушной гавани Челябинска поступила в дежурную часть УТ МВД России по УрФО в 14:30. Проверочные мероприятия завершились в 16:13. Каких-либо предметов, представляющих опасность для граждан и объектов транспортной инфраструктуры не обнаружено. Аэропорт функционирует в штатном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
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