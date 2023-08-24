В Екатеринбурге три трамвая изменят маршруты на несколько дней

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Запуск движения по трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Екатеринбург, трамвай, вагон трамвая
Трамваи №9, №14 и №17 с 25 по 28 августа будут ходить по обновленному маршруту Фото:

Три трамвайных маршрута изменят маршрут следования с 25 по 28 августа в Екатеринбурге. Речь идет о маршрутах №9, №14 и №17. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный закрывается движение трамваев на участке от остановки „Ферганская“ до конечной станции „Керамическая“ в обоих направлениях с 10:00 часов 25 августа до 05:00 часов 28 августа», — говорится в сообщении чиновников. Так, трамвай №9 будет следовать от станции метро Ботаническая — Фучика — 8 Марта — Титова на Вторчермет.

  • Маршрут трамвая № 14: Фрезеровщиков — улица Старых большевиков — улица Фронтовых бригад — проспект Космонавтов — улица Луначарского — улица Куйбышева — улица 8 Марта — улица Титова — Вторчермет;
  • Маршрут трамвая № 17: станция метро Ботаническая — улица Фучика — улица 8 Марта — улица Радищева — улица Московская — Верх-Исетский бульвар — улица Халтурина — Фармацевтический колледж (Кушвинская).

Ранее URA.RU сообщало, что часть улицы Боевых Дружин закроют из-за строительства канализации. Автомобилисты не смогут проехать по ней с 1 октября по 1 декабря.

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Три трамвайных маршрута изменят маршрут следования с 25 по 28 августа в Екатеринбурге. Речь идет о маршрутах №9, №14 и №17. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный закрывается движение трамваев на участке от остановки „Ферганская“ до конечной станции „Керамическая“ в обоих направлениях с 10:00 часов 25 августа до 05:00 часов 28 августа», — говорится в сообщении чиновников. Так, трамвай №9 будет следовать от станции метро Ботаническая — Фучика — 8 Марта — Титова на Вторчермет. Ранее URA.RU сообщало, что часть улицы Боевых Дружин закроют из-за строительства канализации. Автомобилисты не смогут проехать по ней с 1 октября по 1 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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