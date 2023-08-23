В центре Екатеринбурга на два месяца закроют улицу для автомобилистов

В Екатеринбурге с 1 октября закроют улицу Боевых дружин на участке от Октябрьской революции до Февральской Революции. Там будут строить систему канализации, сообщили URA.RU в администрации Екатеринбурга.
«Специалисты компании „СЗ ‚УГМК-сити‘“ закроют движение транспорта по улице Боевых дружин от Октябрьской Революции до Февральской Революции с 1 октября до 1 декабря 2023 года. На участке будут производиться работы по строительству канализации», — говорится в сообщении чиновников.
При этом маршруты общественного транспорта не изменятся. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев и Бориса Ельцина.
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