В центре Екатеринбурга на два месяца закроют улицу для автомобилистов

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Часть улицы Боевых дружин закроют с 1 октября Фото:

В Екатеринбурге с 1 октября закроют улицу Боевых дружин на участке от Октябрьской революции до Февральской Революции. Там будут строить систему канализации, сообщили URA.RU в администрации Екатеринбурга.

«Специалисты компании „СЗ ‚УГМК-сити‘“ закроют движение транспорта по улице Боевых дружин от Октябрьской Революции до Февральской Революции с 1 октября до 1 декабря 2023 года. На участке будут производиться работы по строительству канализации», — говорится в сообщении чиновников.

При этом маршруты общественного транспорта не изменятся. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев и Бориса Ельцина.

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В Екатеринбурге с 1 октября закроют улицу Боевых дружин на участке от Октябрьской революции до Февральской Революции. Там будут строить систему канализации, сообщили URA.RU в администрации Екатеринбурга. «Специалисты компании „СЗ ‚УГМК-сити‘“ закроют движение транспорта по улице Боевых дружин от Октябрьской Революции до Февральской Революции с 1 октября до 1 декабря 2023 года. На участке будут производиться работы по строительству канализации», — говорится в сообщении чиновников. При этом маршруты общественного транспорта не изменятся. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев и Бориса Ельцина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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