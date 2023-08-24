Водителю фуры, устроившему смертельное ДТП с пермской скорой, грозит до семи лет

Пермская прокуратура направила в суд дело о ДТП с гибелью пациентов скорой

25 августа 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя большегруза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водителю большегруза Volvo, устроившему смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи, грозит до семи лет лишения свободы. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Заместитель прокурора Пермского края утвердил обвинительное заключение в отношении водителя грузового автомобиля Volvo с полуприцепом, допустившего ДТП на автодороге „Кунгур — Соликамск“. За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность, влекущая за собой наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — поясняет ведомство. Отмечается, что в ближайшее время материалы уголовного дела поступят в суд для рассмотрения по существу. В конце января большегруз выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем скорой помощи, который перевозил пациентов. В результате ДТП водитель скорой и пассажирам получили травмы, от которых скончались на месте автоаварии. По данным краевой прокуратуры, водитель Volvo превысил скорость, проигнорировав требования дорожных знаков и сложные метеоусловия.

Водителю большегруза Volvo, устроившему смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи, грозит до семи лет лишения свободы. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Заместитель прокурора Пермского края утвердил обвинительное заключение в отношении водителя грузового автомобиля Volvo с полуприцепом, допустившего ДТП на автодороге „Кунгур — Соликамск“. За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность, влекущая за собой наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — поясняет ведомство. Отмечается, что в ближайшее время материалы уголовного дела поступят в суд для рассмотрения по существу. В конце января большегруз выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем скорой помощи, который перевозил пациентов. В результате ДТП водитель скорой и пассажирам получили травмы, от которых скончались на месте автоаварии. По данным краевой прокуратуры, водитель Volvo превысил скорость, проигнорировав требования дорожных знаков и сложные метеоусловия.