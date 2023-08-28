Сенатор США Грэм призвал союзников Украины помочь стране с выборами

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В США поддерживают решение Зеленского провести выборы во время конфликта Фото:
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Всем союзникам Киева нужно сплотиться, чтобы оказать содействие в проведении выборов на Украине в следующем году. С таким заявлением выступил сенатор США Линдси Грэм.

«Я очень рад слышать, что президент Владимир Зеленский открыл дверь для выборов в 2024 году. <…> Я призываю всех союзников Украины помочь с оказанием финансового и технического содействия в поддержку этого начинания», — написал Линдси Грэм в соцсети X (ранее Twitter).

Сенатор ранее побывал в Киеве, где убеждал Зеленского не откладывать выборы. Украинский глава в свою очередь предложил Вашингтону проспонсировать компанию, он запросил на проведение не менее пяти миллиардов долларов, а также предложил наблюдателям провести выборы «в окопах». В соответствии с действующим законодательством Украины, президентские выборы должны пройти в 2024 году. По мнению французских журналистов, выборы нужны Зеленскому для укрепления собственной власти.

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Всем союзникам Киева нужно сплотиться, чтобы оказать содействие в проведении выборов на Украине в следующем году. С таким заявлением выступил сенатор США Линдси Грэм. «Я очень рад слышать, что президент Владимир Зеленский открыл дверь для выборов в 2024 году. <…> Я призываю всех союзников Украины помочь с оказанием финансового и технического содействия в поддержку этого начинания», — написал Линдси Грэм в соцсети X (ранее Twitter). Сенатор ранее побывал в Киеве, где убеждал Зеленского не откладывать выборы. Украинский глава в свою очередь предложил Вашингтону проспонсировать компанию, он запросил на проведение не менее пяти миллиардов долларов, а также предложил наблюдателям провести выборы «в окопах». В соответствии с действующим законодательством Украины, президентские выборы должны пройти в 2024 году. По мнению французских журналистов, выборы нужны Зеленскому для укрепления собственной власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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