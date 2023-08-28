Сенатор США Грэм призвал союзников Украины помочь стране с выборами

28 августа 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

В США поддерживают решение Зеленского провести выборы во время конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Всем союзникам Киева нужно сплотиться, чтобы оказать содействие в проведении выборов на Украине в следующем году. С таким заявлением выступил сенатор США Линдси Грэм. «Я очень рад слышать, что президент Владимир Зеленский открыл дверь для выборов в 2024 году. <…> Я призываю всех союзников Украины помочь с оказанием финансового и технического содействия в поддержку этого начинания», — написал Линдси Грэм в соцсети X (ранее Twitter). Сенатор ранее побывал в Киеве, где убеждал Зеленского не откладывать выборы. Украинский глава в свою очередь предложил Вашингтону проспонсировать компанию, он запросил на проведение не менее пяти миллиардов долларов, а также предложил наблюдателям провести выборы «в окопах». В соответствии с действующим законодательством Украины, президентские выборы должны пройти в 2024 году. По мнению французских журналистов, выборы нужны Зеленскому для укрепления собственной власти.

Всем союзникам Киева нужно сплотиться, чтобы оказать содействие в проведении выборов на Украине в следующем году. С таким заявлением выступил сенатор США Линдси Грэм. «Я очень рад слышать, что президент Владимир Зеленский открыл дверь для выборов в 2024 году. <…> Я призываю всех союзников Украины помочь с оказанием финансового и технического содействия в поддержку этого начинания», — написал Линдси Грэм в соцсети X (ранее Twitter). Сенатор ранее побывал в Киеве, где убеждал Зеленского не откладывать выборы. Украинский глава в свою очередь предложил Вашингтону проспонсировать компанию, он запросил на проведение не менее пяти миллиардов долларов, а также предложил наблюдателям провести выборы «в окопах». В соответствии с действующим законодательством Украины, президентские выборы должны пройти в 2024 году. По мнению французских журналистов, выборы нужны Зеленскому для укрепления собственной власти.