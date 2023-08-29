29 августа 2023

«Ашинский металлургический завод» заплатит 486 млн рублей налога на сверхприбыль

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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После уплаты налога компания получит право на налоговый вычет Фото:

В Челябинской области ПАО «Ашинский металлургический завод» до 30 ноября перечислит 486 миллионов рублей в рамках windfall tax. Об этом говорится в отчете компании.

«Сумма обязательства компании по налогу на сверхприбыль (windfall tax — прим. URA.RU), определенная в соответствии с законом, рассчитанная по ставке 10%, составляет 972 млн руб. Компания намерена внести обеспечительный платеж по налогу в Федеральный бюджет в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года в сумме 486 млн руб.», — говорится в отчете компании, на который ссылается брокер «Финам». По закону, после выплаты налога металлургический завод из Аши получит право на налоговый вычет в размере обеспечительного платежа.

4 августа президент России Владимир Путин подписал указ о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупных компаний. Документ опубликован на сайте правовых актов. Ранее крупные компании платили этот налог в добровольном порядке. В соответствии с положениями закона, ПАО «Ашинский металлургический завод» попала в число компаний, которые являются налогоплательщиками на сверхприбыль.

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В Челябинской области ПАО «Ашинский металлургический завод» до 30 ноября перечислит 486 миллионов рублей в рамках windfall tax. Об этом говорится в отчете компании. «Сумма обязательства компании по налогу на сверхприбыль (windfall tax — прим. URA.RU), определенная в соответствии с законом, рассчитанная по ставке 10%, составляет 972 млн руб. Компания намерена внести обеспечительный платеж по налогу в Федеральный бюджет в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года в сумме 486 млн руб.», — говорится в отчете компании, на который ссылается брокер «Финам». По закону, после выплаты налога металлургический завод из Аши получит право на налоговый вычет в размере обеспечительного платежа. 4 августа президент России Владимир Путин подписал указ о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупных компаний. Документ опубликован на сайте правовых актов. Ранее крупные компании платили этот налог в добровольном порядке. В соответствии с положениями закона, ПАО «Ашинский металлургический завод» попала в число компаний, которые являются налогоплательщиками на сверхприбыль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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