За три дня до старта нового хоккейного сезона фанаты «Автомобилиста» раскупили все билеты на матч с «Металлургом» (Магнитогорск), который пройдет 2 сентября в Екатеринбурге. Такие данные появились на официальном сайте клуба.
«Запускаем обратный отсчет до первого домашнего матча! Осталось три дня», — сообщают представители «Автомобилиста». Матч пройдет 2 сентября в 17:00 в КРК «Уралец», однако уже сейчас билеты достать невозможно.
В этом сезоне главным тренером команды остался Николай Заварухин. Ранее на предстартовой пресс-конференции он рассказал, что летние сборные команды прошли по усеченной программе, но хорошая практика была получена на предсезонных турнирах в Уфе и Санкт-Петербурге.
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