Екатеринбуржцы раскупили билеты на первую в сезоне игру «Автомобилиста». Скрин

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День уральского рока на встрече ХК Автомобилист т ХК Трактор. Екатеринбург, гуркин ефим
Предстоящий матч будет первым в новом сезоне Фото:

За три дня до старта нового хоккейного сезона фанаты «Автомобилиста» раскупили все билеты на матч с «Металлургом» (Магнитогорск), который пройдет 2 сентября в Екатеринбурге. Такие данные появились на официальном сайте клуба.

«Запускаем обратный отсчет до первого домашнего матча! Осталось три дня», — сообщают представители «Автомобилиста». Матч пройдет 2 сентября в 17:00 в КРК «Уралец», однако уже сейчас билеты достать невозможно.

В этом сезоне главным тренером команды остался Николай Заварухин. Ранее на предстартовой пресс-конференции он рассказал, что летние сборные команды прошли по усеченной программе, но хорошая практика была получена на предсезонных турнирах в Уфе и Санкт-Петербурге.

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За три дня до старта нового хоккейного сезона фанаты «Автомобилиста» раскупили все билеты на матч с «Металлургом» (Магнитогорск), который пройдет 2 сентября в Екатеринбурге. Такие данные появились на официальном сайте клуба. «Запускаем обратный отсчет до первого домашнего матча! Осталось три дня», — сообщают представители «Автомобилиста». Матч пройдет 2 сентября в 17:00 в КРК «Уралец», однако уже сейчас билеты достать невозможно. В этом сезоне главным тренером команды остался Николай Заварухин. Ранее на предстартовой пресс-конференции он рассказал, что летние сборные команды прошли по усеченной программе, но хорошая практика была получена на предсезонных турнирах в Уфе и Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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