Екатеринбуржцы раскупили билеты на первую в сезоне игру «Автомобилиста». Скрин

30 августа 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Предстоящий матч будет первым в новом сезоне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За три дня до старта нового хоккейного сезона фанаты «Автомобилиста» раскупили все билеты на матч с «Металлургом» (Магнитогорск), который пройдет 2 сентября в Екатеринбурге. Такие данные появились на официальном сайте клуба. «Запускаем обратный отсчет до первого домашнего матча! Осталось три дня», — сообщают представители «Автомобилиста». Матч пройдет 2 сентября в 17:00 в КРК «Уралец», однако уже сейчас билеты достать невозможно. В этом сезоне главным тренером команды остался Николай Заварухин. Ранее на предстартовой пресс-конференции он рассказал, что летние сборные команды прошли по усеченной программе, но хорошая практика была получена на предсезонных турнирах в Уфе и Санкт-Петербурге. Скриншот с сайта ХК «Автомобилист»

За три дня до старта нового хоккейного сезона фанаты «Автомобилиста» раскупили все билеты на матч с «Металлургом» (Магнитогорск), который пройдет 2 сентября в Екатеринбурге. Такие данные появились на официальном сайте клуба. «Запускаем обратный отсчет до первого домашнего матча! Осталось три дня», — сообщают представители «Автомобилиста». Матч пройдет 2 сентября в 17:00 в КРК «Уралец», однако уже сейчас билеты достать невозможно. В этом сезоне главным тренером команды остался Николай Заварухин. Ранее на предстартовой пресс-конференции он рассказал, что летние сборные команды прошли по усеченной программе, но хорошая практика была получена на предсезонных турнирах в Уфе и Санкт-Петербурге.