Свердловчанин проплыл 100 километров в Финском заливе без гидрокостюма. Видео

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Спортсмен установил рекорд России, проплыв 100 километров за 26 часов Фото:

Житель Новоуральска (Свердловская область) Руслан Фахрутдинов проплыл 100 километров в Финском заливе без гидрокостюма и установил рекорд России. Об этом сообщили в соцсети.

«В этом году установил рекорд России на 100 км без гидрокостюма, преодолев часть Ладожского озера, всю Неву и Финский залив. Притом, что температура воды в Финском заливе не превышала 14 градусов. Из экипировки на спортсмене были плавки, шапочка и очки», — сообщили в telegram-канале «4 канал | Екатеринбург | Новости».

Свердловчанину потребовалось 26 часов, чтобы проплыть 100 километров. Теперь на набережной Финского залива в Санкт-Петербурге появилась табличка с установленным рекордом Руслана Фахрутдинова.

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Житель Новоуральска (Свердловская область) Руслан Фахрутдинов проплыл 100 километров в Финском заливе без гидрокостюма и установил рекорд России. Об этом сообщили в соцсети. «В этом году установил рекорд России на 100 км без гидрокостюма, преодолев часть Ладожского озера, всю Неву и Финский залив. Притом, что температура воды в Финском заливе не превышала 14 градусов. Из экипировки на спортсмене были плавки, шапочка и очки», — сообщили в telegram-канале «4 канал | Екатеринбург | Новости». Свердловчанину потребовалось 26 часов, чтобы проплыть 100 километров. Теперь на набережной Финского залива в Санкт-Петербурге появилась табличка с установленным рекордом Руслана Фахрутдинова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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