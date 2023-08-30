Свердловчанин проплыл 100 километров в Финском заливе без гидрокостюма. Видео

30 августа 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Спортсмен установил рекорд России, проплыв 100 километров за 26 часов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Житель Новоуральска (Свердловская область) Руслан Фахрутдинов проплыл 100 километров в Финском заливе без гидрокостюма и установил рекорд России. Об этом сообщили в соцсети. «В этом году установил рекорд России на 100 км без гидрокостюма, преодолев часть Ладожского озера, всю Неву и Финский залив. Притом, что температура воды в Финском заливе не превышала 14 градусов. Из экипировки на спортсмене были плавки, шапочка и очки», — сообщили в telegram-канале «4 канал | Екатеринбург | Новости». Свердловчанину потребовалось 26 часов, чтобы проплыть 100 километров. Теперь на набережной Финского залива в Санкт-Петербурге появилась табличка с установленным рекордом Руслана Фахрутдинова.

Житель Новоуральска (Свердловская область) Руслан Фахрутдинов проплыл 100 километров в Финском заливе без гидрокостюма и установил рекорд России. Об этом сообщили в соцсети. «В этом году установил рекорд России на 100 км без гидрокостюма, преодолев часть Ладожского озера, всю Неву и Финский залив. Притом, что температура воды в Финском заливе не превышала 14 градусов. Из экипировки на спортсмене были плавки, шапочка и очки», — сообщили в telegram-канале «4 канал | Екатеринбург | Новости». Свердловчанину потребовалось 26 часов, чтобы проплыть 100 километров. Теперь на набережной Финского залива в Санкт-Петербурге появилась табличка с установленным рекордом Руслана Фахрутдинова.