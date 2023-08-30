30 августа 2023

В Екатеринбурге неделю ищут пропавшего 35-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночной город. Тюмень, мужчина, ночь, ночной город, мужчина ждет
Последний раз мужчина выходил на связь 24 августа Фото:

В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшего 35-летнего Станислава Данилюка, который пропал 24 августа. Об этом сообщают на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в черную кожаную куртку, темно-синие джинсы, серо-красные кроссовки, на голове была светло-коричневая кепка. С собой у мужчины был черный рюкзак», — сообщили волонтеры.

Последний раз екатеринбуржец выходил на связь 24 августа, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Станислава или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (965) 533-33-99.

Фото:

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В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшего 35-летнего Станислава Данилюка, который пропал 24 августа. Об этом сообщают на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в черную кожаную куртку, темно-синие джинсы, серо-красные кроссовки, на голове была светло-коричневая кепка. С собой у мужчины был черный рюкзак», — сообщили волонтеры. Последний раз екатеринбуржец выходил на связь 24 августа, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Станислава или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (965) 533-33-99.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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