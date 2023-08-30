В Екатеринбурге неделю ищут пропавшего 35-летнего мужчину. Фото

31 августа 2023 в 02:10 Размер текста - 17 +

Последний раз мужчина выходил на связь 24 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшего 35-летнего Станислава Данилюка, который пропал 24 августа. Об этом сообщают на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в черную кожаную куртку, темно-синие джинсы, серо-красные кроссовки, на голове была светло-коричневая кепка. С собой у мужчины был черный рюкзак», — сообщили волонтеры. Последний раз екатеринбуржец выходил на связь 24 августа, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Станислава или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (965) 533-33-99. Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb

В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшего 35-летнего Станислава Данилюка, который пропал 24 августа. Об этом сообщают на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в черную кожаную куртку, темно-синие джинсы, серо-красные кроссовки, на голове была светло-коричневая кепка. С собой у мужчины был черный рюкзак», — сообщили волонтеры. Последний раз екатеринбуржец выходил на связь 24 августа, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Станислава или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (965) 533-33-99.