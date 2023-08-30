В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшего 35-летнего Станислава Данилюка, который пропал 24 августа. Об этом сообщают на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в черную кожаную куртку, темно-синие джинсы, серо-красные кроссовки, на голове была светло-коричневая кепка. С собой у мужчины был черный рюкзак», — сообщили волонтеры.
Последний раз екатеринбуржец выходил на связь 24 августа, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Станислава или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (965) 533-33-99.
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