Стипендия в вузах РФ за пять лет выросла на несколько сотен рублей

01 сентября 2023 в 03:32 Размер текста - 17 +

За личные достижения студенты могут получать повышенные стипендии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Минимальный размер стипендии российских студентов в период с 2019 года по 2023 год увеличился на 341 рубль. Такие выводы сделаны на основе данных Минобрнауки РФ. «Минимальная академическая стипендия российских студентов, обучающихся по программам бакалавриата, с 2019 по 2023 годы выросла в среднем на 23% или на 341 рубль. Сейчас ее размер составляет 1825 рублей в месяц», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Минобрнауки. Ведомством установлен минимальный размер стипендий, а верхний порог вузы устанавливают сами. Так, например, в РЭУ им. Г. В. Плеханова размер выплат составляет 2013 рублей, а в НИУ «Московский энергетический институт» — 2200 рублей в месяц. Студентам могут быть назначены повышенные стипендии. Их размер составляет до 50 тысяч в месяц и зависит от количества набранных баллов по ЕГЭ и личных заслуг. Ранее URA.RU рассказало, какие студенты могут претендовать на повышенные стипендии. Также сообщалось, что в Минобрнауки РФ планируют увеличить размер выплат аспирантам с 4,5 тысяч до 50 тысяч рублей.

Минимальный размер стипендии российских студентов в период с 2019 года по 2023 год увеличился на 341 рубль. Такие выводы сделаны на основе данных Минобрнауки РФ. «Минимальная академическая стипендия российских студентов, обучающихся по программам бакалавриата, с 2019 по 2023 годы выросла в среднем на 23% или на 341 рубль. Сейчас ее размер составляет 1825 рублей в месяц», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Минобрнауки. Ведомством установлен минимальный размер стипендий, а верхний порог вузы устанавливают сами. Так, например, в РЭУ им. Г. В. Плеханова размер выплат составляет 2013 рублей, а в НИУ «Московский энергетический институт» — 2200 рублей в месяц. Студентам могут быть назначены повышенные стипендии. Их размер составляет до 50 тысяч в месяц и зависит от количества набранных баллов по ЕГЭ и личных заслуг. Ранее URA.RU рассказало, какие студенты могут претендовать на повышенные стипендии. Также сообщалось, что в Минобрнауки РФ планируют увеличить размер выплат аспирантам с 4,5 тысяч до 50 тысяч рублей.