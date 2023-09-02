02 сентября 2023

Скончавшийся после ДТП в Екатеринбурге байкер провожал друга на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие мотосезона клуба Harley Davidson. Екатеринбург, шлем, мотоцикл, байкеры, harley davidson
Мужчина вез друга на вокзал, чтобы тот уехал на спецоперацию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Скончавшийся в больнице после ДТП с фургоном байкер 2 сентября вез на вокзал друга, чтобы тот отправился на спецоперацию на Украине. Сам мотоциклист в июле вернулся домой с СВО, сообщила его подруга.

«Он вернулся домой с СВО 11 июля, проехал через половину России на байке. <…> 2 сентября он увозил друга на вокзал, чтобы тот отправился на спецоперацию», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на подругу байкера. На СВО мотоциклист получил два ранения. Домой он вернулся с пятью наградами, добавила подруга.

Байкеру было 24 года. Он попал в ДТП вечером 2 сентября у торгового центра «Дирижабль» в Екатеринбурге. В мотоцикл врезался фургон. После столкновения байк загорелся. Мужчин, ехавших на мотоцикле, увезли в больницу. 3 сентября стало известно, что водитель байка скончался. Его друг жив.

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Скончавшийся в больнице после ДТП с фургоном байкер 2 сентября вез на вокзал друга, чтобы тот отправился на спецоперацию на Украине. Сам мотоциклист в июле вернулся домой с СВО, сообщила его подруга. «Он вернулся домой с СВО 11 июля, проехал через половину России на байке. <…> 2 сентября он увозил друга на вокзал, чтобы тот отправился на спецоперацию», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на подругу байкера. На СВО мотоциклист получил два ранения. Домой он вернулся с пятью наградами, добавила подруга. Байкеру было 24 года. Он попал в ДТП вечером 2 сентября у торгового центра «Дирижабль» в Екатеринбурге. В мотоцикл врезался фургон. После столкновения байк загорелся. Мужчин, ехавших на мотоцикле, увезли в больницу. 3 сентября стало известно, что водитель байка скончался. Его друг жив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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