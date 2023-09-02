Скончавшийся после ДТП в Екатеринбурге байкер провожал друга на СВО

Скончавшийся в больнице после ДТП с фургоном байкер 2 сентября вез на вокзал друга, чтобы тот отправился на спецоперацию на Украине. Сам мотоциклист в июле вернулся домой с СВО, сообщила его подруга.
«Он вернулся домой с СВО 11 июля, проехал через половину России на байке. <…> 2 сентября он увозил друга на вокзал, чтобы тот отправился на спецоперацию», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на подругу байкера. На СВО мотоциклист получил два ранения. Домой он вернулся с пятью наградами, добавила подруга.
Байкеру было 24 года. Он попал в ДТП вечером 2 сентября у торгового центра «Дирижабль» в Екатеринбурге. В мотоцикл врезался фургон. После столкновения байк загорелся. Мужчин, ехавших на мотоцикле, увезли в больницу. 3 сентября стало известно, что водитель байка скончался. Его друг жив.
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