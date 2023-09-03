Пермский священник обратился к контрактникам из зоны проведения спецоперации. Видео

04 сентября 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Отец Дорофей пожелал мужества тем, кто отправляется в зону проведения спецоперации Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Священник из Пермского края отец Дорофей, уехавший на фронт, обратился к контрактникам и тем, кто собирается подписать контракт и отправиться в зону проведения спецоперации. Он заявил, что пришло время «по-настоящему» защищать русский мир не только словом, но и делом тем, кто считает себя его представителем. Видео опубликовано на странице центра военно-спортивной подготовки «Стрелец» в соцсети «ВКонаткте». Отец Дорофей является духовным наставником указанной организации. «Пора, так как мы называем себя представителями русского мира, по-настоящему защищать русский мир не только словом, но и делом […]. Желаю всем, кто собирается совершить этот доблестный поступок, кто собрался, кто едет на территорию проведения СВО, чтобы сердце было наполнено мужеством и решимостью выполнять свой долг перед отечеством, перед своими близкими, перед своим народом», — сказал в своем обращении отец Дорофей. Он также отметил, что «дело воина — самое благородное, и самое мужское занятие на Земле». URA.RU писало, что отец Дорофей отправился в зону проведения спецоперации год назад, где выполняет обязанности священнослужителя в составе 6-й дивизии. Ранее священник попросил земляков помочь ему с приобретением автомобиля, который необходим для ведения духовного наставничества на фронте. Спустя два месяца пермяки выполнили просьбу отца Дорофея. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Священник из Пермского края отец Дорофей, уехавший на фронт, обратился к контрактникам и тем, кто собирается подписать контракт и отправиться в зону проведения спецоперации. Он заявил, что пришло время «по-настоящему» защищать русский мир не только словом, но и делом тем, кто считает себя его представителем. Видео опубликовано на странице центра военно-спортивной подготовки «Стрелец» в соцсети «ВКонаткте». Отец Дорофей является духовным наставником указанной организации. «Пора, так как мы называем себя представителями русского мира, по-настоящему защищать русский мир не только словом, но и делом […]. Желаю всем, кто собирается совершить этот доблестный поступок, кто собрался, кто едет на территорию проведения СВО, чтобы сердце было наполнено мужеством и решимостью выполнять свой долг перед отечеством, перед своими близкими, перед своим народом», — сказал в своем обращении отец Дорофей. Он также отметил, что «дело воина — самое благородное, и самое мужское занятие на Земле». URA.RU писало, что отец Дорофей отправился в зону проведения спецоперации год назад, где выполняет обязанности священнослужителя в составе 6-й дивизии. Ранее священник попросил земляков помочь ему с приобретением автомобиля, который необходим для ведения духовного наставничества на фронте. Спустя два месяца пермяки выполнили просьбу отца Дорофея.