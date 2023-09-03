Священник из Пермского края отец Дорофей, уехавший на фронт, обратился к контрактникам и тем, кто собирается подписать контракт и отправиться в зону проведения спецоперации. Он заявил, что пришло время «по-настоящему» защищать русский мир не только словом, но и делом тем, кто считает себя его представителем. Видео опубликовано на странице центра военно-спортивной подготовки «Стрелец» в соцсети «ВКонаткте». Отец Дорофей является духовным наставником указанной организации.
«Пора, так как мы называем себя представителями русского мира, по-настоящему защищать русский мир не только словом, но и делом […]. Желаю всем, кто собирается совершить этот доблестный поступок, кто собрался, кто едет на территорию проведения СВО, чтобы сердце было наполнено мужеством и решимостью выполнять свой долг перед отечеством, перед своими близкими, перед своим народом», — сказал в своем обращении отец Дорофей. Он также отметил, что «дело воина — самое благородное, и самое мужское занятие на Земле».
URA.RU писало, что отец Дорофей отправился в зону проведения спецоперации год назад, где выполняет обязанности священнослужителя в составе 6-й дивизии. Ранее священник попросил земляков помочь ему с приобретением автомобиля, который необходим для ведения духовного наставничества на фронте. Спустя два месяца пермяки выполнили просьбу отца Дорофея.
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