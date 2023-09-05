В Екатеринбурге в горном университете человек мыл окно, стоя снаружи на карнизе. Видео

05 сентября 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Судя по видео, человек мыл окно без соблюдения техники безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На верхнем этаже Уральского государственного горного университета (УГГУ) в Екатеринбурге заметили человека, который мыл окно, стоя снаружи на карнизе. Видео с URA.RU поделился читатель. «Хохрякова 85. Первокурсники отрабатывают, видимо», — шутливо отметил читатель. URA.RU направило запрос в вуз. На момент публикации новости ответа не поступало. Дополнено в 20:00. «Благодарим за информацию. Мы внимательно изучим ее и завтра утром дадим комментарий по этой ситуации», — заявили в пресс-службе.

На верхнем этаже Уральского государственного горного университета (УГГУ) в Екатеринбурге заметили человека, который мыл окно, стоя снаружи на карнизе. Видео с URA.RU поделился читатель. «Хохрякова 85. Первокурсники отрабатывают, видимо», — шутливо отметил читатель. URA.RU направило запрос в вуз. На момент публикации новости ответа не поступало. Дополнено в 20:00. «Благодарим за информацию. Мы внимательно изучим ее и завтра утром дадим комментарий по этой ситуации», — заявили в пресс-службе.