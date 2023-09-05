Судя по видео, человек мыл окно без соблюдения техники безопасности
На верхнем этаже Уральского государственного горного университета (УГГУ) в Екатеринбурге заметили человека, который мыл окно, стоя снаружи на карнизе. Видео с URA.RU поделился читатель.
«Хохрякова 85. Первокурсники отрабатывают, видимо», — шутливо отметил читатель.
URA.RU направило запрос в вуз. На момент публикации новости ответа не поступало.
Дополнено в 20:00. «Благодарим за информацию. Мы внимательно изучим ее и завтра утром дадим комментарий по этой ситуации», — заявили в пресс-службе.
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