В Екатеринбурге в горном университете человек мыл окно, стоя снаружи на карнизе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, уборка помещения, окно, мытье окон
Судя по видео, человек мыл окно без соблюдения техники безопасности Фото:

На верхнем этаже Уральского государственного горного университета (УГГУ) в Екатеринбурге заметили человека, который мыл окно, стоя снаружи на карнизе. Видео с URA.RU поделился читатель.

«Хохрякова 85. Первокурсники отрабатывают, видимо», — шутливо отметил читатель.

URA.RU направило запрос в вуз. На момент публикации новости ответа не поступало.

Дополнено в 20:00. «Благодарим за информацию. Мы внимательно изучим ее и завтра утром дадим комментарий по этой ситуации», — заявили в пресс-службе.

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На верхнем этаже Уральского государственного горного университета (УГГУ) в Екатеринбурге заметили человека, который мыл окно, стоя снаружи на карнизе. Видео с URA.RU поделился читатель. «Хохрякова 85. Первокурсники отрабатывают, видимо», — шутливо отметил читатель. URA.RU направило запрос в вуз. На момент публикации новости ответа не поступало. Дополнено в 20:00. «Благодарим за информацию. Мы внимательно изучим ее и завтра утром дадим комментарий по этой ситуации», — заявили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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