05 сентября 2023

Бастрыкин взялся за дело свердловчанина, которого выписали из больницы с ожогами

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, палата, медицина, здравоохранение, больница, больничная койка
Свердловчане считают, что мужчине, который получил ожоги, не оказывают должной помощи Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о ненадлежащем оказании помощи жителю Артемовского, который ранее получил ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки информации о ненадлежащем оказании помощи свердловчанину, получившему ожоги», — пишет telegram-канал «Следком». Надбитов вскоре должен доложить об итогах проверки.

4 сентября бездомного мужчину с ожогами вернули домой из больницы. Его соседи, которые ухаживают за ним, возмутились, что его в тяжелом состоянии не оставили в стационаре. После этого его экстренно госпитализировали. В пресс-службе Артемовской центральной больницы URA.RU сообщали, что мужчина был на лечении до 31 августа, затем его выписали.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о ненадлежащем оказании помощи жителю Артемовского, который ранее получил ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки информации о ненадлежащем оказании помощи свердловчанину, получившему ожоги», — пишет telegram-канал «Следком». Надбитов вскоре должен доложить об итогах проверки. 4 сентября бездомного мужчину с ожогами вернули домой из больницы. Его соседи, которые ухаживают за ним, возмутились, что его в тяжелом состоянии не оставили в стационаре. После этого его экстренно госпитализировали. В пресс-службе Артемовской центральной больницы URA.RU сообщали, что мужчина был на лечении до 31 августа, затем его выписали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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