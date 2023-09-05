Бастрыкин взялся за дело свердловчанина, которого выписали из больницы с ожогами

06 сентября 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

Свердловчане считают, что мужчине, который получил ожоги, не оказывают должной помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о ненадлежащем оказании помощи жителю Артемовского, который ранее получил ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки информации о ненадлежащем оказании помощи свердловчанину, получившему ожоги», — пишет telegram-канал «Следком». Надбитов вскоре должен доложить об итогах проверки. 4 сентября бездомного мужчину с ожогами вернули домой из больницы. Его соседи, которые ухаживают за ним, возмутились, что его в тяжелом состоянии не оставили в стационаре. После этого его экстренно госпитализировали. В пресс-службе Артемовской центральной больницы URA.RU сообщали, что мужчина был на лечении до 31 августа, затем его выписали.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о ненадлежащем оказании помощи жителю Артемовского, который ранее получил ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки информации о ненадлежащем оказании помощи свердловчанину, получившему ожоги», — пишет telegram-канал «Следком». Надбитов вскоре должен доложить об итогах проверки. 4 сентября бездомного мужчину с ожогами вернули домой из больницы. Его соседи, которые ухаживают за ним, возмутились, что его в тяжелом состоянии не оставили в стационаре. После этого его экстренно госпитализировали. В пресс-службе Артемовской центральной больницы URA.RU сообщали, что мужчина был на лечении до 31 августа, затем его выписали.