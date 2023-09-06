Стало известно, какой срок грозит опекуну погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга

Обвиняемой в убийстве Далера Бобиева опекунше грозит 18 лет тюрьмы

Веронике Наумовой может грозить 18 лет заключения Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Опекуну Веронике Наумовой, которую обвиняют в смерти премного сына Далера Бобиева из Екатеринбурга, может грозить 18 лет заключения. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился источник, близкий следствию.

«Несмотря на то, что у обвиняемой Вероники Наумовой трое несовершеннолетних детей, смягчающим обстоятельством это, скорее всего, не станет. Наумову обвиняют в убийстве, истязании и мошенничестве. В совокупности срок нахождения ее в тюрьме может достигнуть 18 лет», — отметил собеседник агентства.

Трагедия с приемным мальчиком Далером Бобиевым случилась в Екатеринбурге в конце июня. 26 июня опекун ребенка Вероника Наумова сообщила в полицию то, что мальчик пропал. Больше тысячи человек искали Далера три дня. Утром 29 июня тело Далера Бобиева обнаружили в гараже, принадлежащем семье Наумовых. Следствие установило, что малыш умер давно. По версии Наумовой, приемный сын погиб из-за несчастного случая 2 декабря 2022 года. Веронику Наумову заключили в СИЗО до 26 ноября. Громкая история Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.