Стало известно, какой срок грозит опекуну погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга

Обвиняемой в убийстве Далера Бобиева опекунше грозит 18 лет тюрьмы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, наумова вероника
Веронике Наумовой может грозить 18 лет заключения Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Опекуну Веронике Наумовой, которую обвиняют в смерти премного сына Далера Бобиева из Екатеринбурга, может грозить 18 лет заключения. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился источник, близкий следствию.

«Несмотря на то, что у обвиняемой Вероники Наумовой трое несовершеннолетних детей, смягчающим обстоятельством это, скорее всего, не станет. Наумову обвиняют в убийстве, истязании и мошенничестве. В совокупности срок нахождения ее в тюрьме может достигнуть 18 лет», — отметил собеседник агентства.

Трагедия с приемным мальчиком Далером Бобиевым случилась в Екатеринбурге в конце июня. 26 июня опекун ребенка Вероника Наумова сообщила в полицию то, что мальчик пропал. Больше тысячи человек искали Далера три дня. Утром 29 июня тело Далера Бобиева обнаружили в гараже, принадлежащем семье Наумовых. Следствие установило, что малыш умер давно. По версии Наумовой, приемный сын погиб из-за несчастного случая 2 декабря 2022 года. Веронику Наумову заключили в СИЗО до 26 ноября. Громкая история Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Опекуну Веронике Наумовой, которую обвиняют в смерти премного сына Далера Бобиева из Екатеринбурга, может грозить 18 лет заключения. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился источник, близкий следствию. «Несмотря на то, что у обвиняемой Вероники Наумовой трое несовершеннолетних детей, смягчающим обстоятельством это, скорее всего, не станет. Наумову обвиняют в убийстве, истязании и мошенничестве. В совокупности срок нахождения ее в тюрьме может достигнуть 18 лет», — отметил собеседник агентства. Трагедия с приемным мальчиком Далером Бобиевым случилась в Екатеринбурге в конце июня. 26 июня опекун ребенка Вероника Наумова сообщила в полицию то, что мальчик пропал. Больше тысячи человек искали Далера три дня. Утром 29 июня тело Далера Бобиева обнаружили в гараже, принадлежащем семье Наумовых. Следствие установило, что малыш умер давно. По версии Наумовой, приемный сын погиб из-за несчастного случая 2 декабря 2022 года. Веронику Наумову заключили в СИЗО до 26 ноября. Громкая история Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...