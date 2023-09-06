В зоне СВО погиб разведчик из Пермского края

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Прощание с погибшим в ЛНР контрактником Арсением Бессоновым. Пермь, прощание, погибший в СВО, воинские почести, похороны погибшего в сво
Подробности гибели бойца не уточняют Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине в ходе проведения спецоперации погиб житель Кишертского муниципального округа Пермского края Дмитрий Сычкин. Мужчина был разведчиком-наводчиком, сообщает пресс-служба администрации округа.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, уроженец поселка Кордон Сычкин Дмитрий Ильич. Дмитрий был разведчиком-наводчиком разведывательного взвода разведывательной роты десантно-штурмового полка гвардейской десантно-штурмовой дивизии», — сказано в сообщении.

Когда и при каких обстоятельствах погиб пермяк, не уточняется. Информацию в прощании с бойцом также не разглашают.

Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб мастер спорта по гиревому спорту из Перми. У него остались жена, две дочери и сын.

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На Украине в ходе проведения спецоперации погиб житель Кишертского муниципального округа Пермского края Дмитрий Сычкин. Мужчина был разведчиком-наводчиком, сообщает пресс-служба администрации округа. «С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, уроженец поселка Кордон Сычкин Дмитрий Ильич. Дмитрий был разведчиком-наводчиком разведывательного взвода разведывательной роты десантно-штурмового полка гвардейской десантно-штурмовой дивизии», — сказано в сообщении. Когда и при каких обстоятельствах погиб пермяк, не уточняется. Информацию в прощании с бойцом также не разглашают. Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб мастер спорта по гиревому спорту из Перми. У него остались жена, две дочери и сын.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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