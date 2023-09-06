В зоне СВО погиб разведчик из Пермского края

На Украине в ходе проведения спецоперации погиб житель Кишертского муниципального округа Пермского края Дмитрий Сычкин. Мужчина был разведчиком-наводчиком, сообщает пресс-служба администрации округа.
«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, уроженец поселка Кордон Сычкин Дмитрий Ильич. Дмитрий был разведчиком-наводчиком разведывательного взвода разведывательной роты десантно-штурмового полка гвардейской десантно-штурмовой дивизии», — сказано в сообщении.
Когда и при каких обстоятельствах погиб пермяк, не уточняется. Информацию в прощании с бойцом также не разглашают.
Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб мастер спорта по гиревому спорту из Перми. У него остались жена, две дочери и сын.
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