Пермский спортсмен-гиревик погиб в боях против ВСУ

Пермское реготделение федерации гиревого спорта просит земляков оказать помощь семье Федора Сальникова Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации погиб мастер спорта России по гиревому спорту из Пермского края Федор Сальников. Об этом сообщает пермское региональное отделение Всероссийской федерации гиревого спорта на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, с прискорбием сообщаем, что 29 августа при выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб Федор Сальников. Мы помним Федора Михайловича, как решительного и мужественного человека. Спортсмен, мастер спорта России по гиревому спорту, неоднократный чемпион Пермского края, член сборной команды Пермского политехнического университета. Он всегда делился своим спортивным опытом с молодыми спортсменами и внес достойный вклад в развитие гиревого спорта в Пермском крае», — говорится в сообщении спортивной организации.

Коллеги Сальникова также высказали слова соболезнования и поддержки семье погибшего. Они попросили неравнодушных оказать посильную помощь семье пермяка, у которого остались жена, две дочери и сын. Дата и место прощания с участником спецоперации пока не определены.

Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целями являются денацификация и демилитаризация этой страны, а также защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима.

У Федора Сальникова остались жена и трое детей Фото: «Региональное отделение „ВФГС“ в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/officialgiriperm