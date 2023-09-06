Пермский спортсмен-гиревик погиб в боях против ВСУ

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, похороны солдата СВО, воинские захоронения
Пермское реготделение федерации гиревого спорта просит земляков оказать помощь семье Федора Сальникова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации погиб мастер спорта России по гиревому спорту из Пермского края Федор Сальников. Об этом сообщает пермское региональное отделение Всероссийской федерации гиревого спорта на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, с прискорбием сообщаем, что 29 августа при выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб Федор Сальников. Мы помним Федора Михайловича, как решительного и мужественного человека. Спортсмен, мастер спорта России по гиревому спорту, неоднократный чемпион Пермского края, член сборной команды Пермского политехнического университета. Он всегда делился своим спортивным опытом с молодыми спортсменами и внес достойный вклад в развитие гиревого спорта в Пермском крае», — говорится в сообщении спортивной организации.

Коллеги Сальникова также высказали слова соболезнования и поддержки семье погибшего. Они попросили неравнодушных оказать посильную помощь семье пермяка, у которого остались жена, две дочери и сын. Дата и место прощания с участником спецоперации пока не определены.

Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целями являются денацификация и демилитаризация этой страны, а также защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима.

У Федора Сальникова остались жена и трое детей
У Федора Сальникова остались жена и трое детей
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В ходе спецоперации погиб мастер спорта России по гиревому спорту из Пермского края Федор Сальников. Об этом сообщает пермское региональное отделение Всероссийской федерации гиревого спорта на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие друзья, с прискорбием сообщаем, что 29 августа при выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб Федор Сальников. Мы помним Федора Михайловича, как решительного и мужественного человека. Спортсмен, мастер спорта России по гиревому спорту, неоднократный чемпион Пермского края, член сборной команды Пермского политехнического университета. Он всегда делился своим спортивным опытом с молодыми спортсменами и внес достойный вклад в развитие гиревого спорта в Пермском крае», — говорится в сообщении спортивной организации. Коллеги Сальникова также высказали слова соболезнования и поддержки семье погибшего. Они попросили неравнодушных оказать посильную помощь семье пермяка, у которого остались жена, две дочери и сын. Дата и место прощания с участником спецоперации пока не определены. Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целями являются денацификация и демилитаризация этой страны, а также защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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