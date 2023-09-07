В Челябинске заблокировали сайт, рекламирующий борьбу с крысами и тараканами

08 сентября 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Интернет-ресурс предлагал услуги по уничтожению крыс и насекомых Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинский сайт, рекламировавший избавление от крыс и тараканов, попал под суд за незаконное использование государственной символики. Об этом URA.RU 8 сентября заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. «Управление Роспотребнадзора по Челябинской области обратилось в суд с иском о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной к распространению. Сайт предлагал услуги дезинфекции, дератизации и дезодорации. Основанием для обращения в суд послужило использование официальной символики государственных органов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Журналистам URA.RU открыть интернет-ресурс, в отношении которого заявлен иск, не удалось. Сайт выдает ошибку 403, что означает, что доступ к запрошенному ресурсу запрещен.

Челябинский сайт, рекламировавший избавление от крыс и тараканов, попал под суд за незаконное использование государственной символики. Об этом URA.RU 8 сентября заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. «Управление Роспотребнадзора по Челябинской области обратилось в суд с иском о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной к распространению. Сайт предлагал услуги дезинфекции, дератизации и дезодорации. Основанием для обращения в суд послужило использование официальной символики государственных органов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Журналистам URA.RU открыть интернет-ресурс, в отношении которого заявлен иск, не удалось. Сайт выдает ошибку 403, что означает, что доступ к запрошенному ресурсу запрещен.