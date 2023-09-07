07 сентября 2023

В Челябинске заблокировали сайт, рекламирующий борьбу с крысами и тараканами

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская крыса. Екатеринбург, грызун, антисанитария, улица, крыса
Интернет-ресурс предлагал услуги по уничтожению крыс и насекомых Фото:

Челябинский сайт, рекламировавший избавление от крыс и тараканов, попал под суд за незаконное использование государственной символики. Об этом URA.RU 8 сентября заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по Челябинской области обратилось в суд с иском о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной к распространению. Сайт предлагал услуги дезинфекции, дератизации и дезодорации. Основанием для обращения в суд послужило использование официальной символики государственных органов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Журналистам URA.RU открыть интернет-ресурс, в отношении которого заявлен иск, не удалось. Сайт выдает ошибку 403, что означает, что доступ к запрошенному ресурсу запрещен.

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Челябинский сайт, рекламировавший избавление от крыс и тараканов, попал под суд за незаконное использование государственной символики. Об этом URA.RU 8 сентября заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. «Управление Роспотребнадзора по Челябинской области обратилось в суд с иском о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной к распространению. Сайт предлагал услуги дезинфекции, дератизации и дезодорации. Основанием для обращения в суд послужило использование официальной символики государственных органов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Журналистам URA.RU открыть интернет-ресурс, в отношении которого заявлен иск, не удалось. Сайт выдает ошибку 403, что означает, что доступ к запрошенному ресурсу запрещен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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