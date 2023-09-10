ЦИК опубликовал предварительные результаты выборов мэра Москвы

Сергея Собянина выбрали больше половины проголосовавших москвичей
новость из сюжетаВыборы-2023
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин по результатам онлайн-голосования набрал более 2 миллионов голосов на выборах. Всего в голосовании принимало участие более 3,2 миллиона москвичей. Об этом сообщает мэрия столицы.
«Собянин по итогам расшифровки данных онлайн-голосования набирает, предварительно, более 2 млн голосов», — сообщает мэрия. Информацию передает РИА Новости. Леонид Зюганов занял вторую позицию. Замглавы ЦИК Николай Булаев поздравил Собянина с победой.
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