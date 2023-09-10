ЦИК опубликовал предварительные результаты выборов мэра Москвы

ЦИК: Собянин по результатам ДЭГ набрал более двух млн голосов на выборах мэра
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Лидеры России 2022. Москва, собянин сергей
Сергея Собянина выбрали больше половины проголосовавших москвичей Фото:
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Выборы-2023

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин по результатам онлайн-голосования набрал более 2 миллионов голосов на выборах. Всего в голосовании принимало участие более 3,2 миллиона москвичей. Об этом сообщает мэрия столицы.

«Собянин по итогам расшифровки данных онлайн-голосования набирает, предварительно, более 2 млн голосов», — сообщает мэрия. Информацию передает РИА Новости. Леонид Зюганов занял вторую позицию. Замглавы ЦИК Николай Булаев поздравил Собянина с победой.

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Действующий мэр Москвы Сергей Собянин по результатам онлайн-голосования набрал более 2 миллионов голосов на выборах. Всего в голосовании принимало участие более 3,2 миллиона москвичей. Об этом сообщает мэрия столицы. «Собянин по итогам расшифровки данных онлайн-голосования набирает, предварительно, более 2 млн голосов», — сообщает мэрия. Информацию передает РИА Новости. Леонид Зюганов занял вторую позицию. Замглавы ЦИК Николай Булаев поздравил Собянина с победой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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