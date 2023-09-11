ABC News: контрнаступление на Украине было бы трудным даже для США

11 сентября 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Наступление ВСУ замедлили нестандартные минные поля Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Систему укреплений ВС РФ было бы трудно преодолеть даже подготовленным военным США. С таким заявлением выступил директор проекта по критическим угрозам Американского института предпринимательства Фред Каган. «Проникнуть через такую подготовленную оборонительную позицию (ВС РФ — прим. URA.RU) невероятно сложно. Даже для американских военных», — сказал Фред Каган, передает ABC News. В течение последних месяцев продвижение украинских военнослужащих замедлилось из-за больших потерь на минных полях, которые российские бойцы заложили прошлой зимой в первой линии трехуровневой обороны. Военные РФ начали использовать нестандартные технологии при их создании.

Систему укреплений ВС РФ было бы трудно преодолеть даже подготовленным военным США. С таким заявлением выступил директор проекта по критическим угрозам Американского института предпринимательства Фред Каган. «Проникнуть через такую подготовленную оборонительную позицию (ВС РФ — прим. URA.RU) невероятно сложно. Даже для американских военных», — сказал Фред Каган, передает ABC News. В течение последних месяцев продвижение украинских военнослужащих замедлилось из-за больших потерь на минных полях, которые российские бойцы заложили прошлой зимой в первой линии трехуровневой обороны. Военные РФ начали использовать нестандартные технологии при их создании.