ABC News: контрнаступление на Украине было бы трудным даже для США

Систему укреплений ВС РФ было бы трудно преодолеть даже подготовленным военным США. С таким заявлением выступил директор проекта по критическим угрозам Американского института предпринимательства Фред Каган.
«Проникнуть через такую подготовленную оборонительную позицию (ВС РФ — прим. URA.RU) невероятно сложно. Даже для американских военных», — сказал Фред Каган,
В течение последних месяцев продвижение украинских военнослужащих замедлилось из-за больших потерь на минных полях, которые российские бойцы заложили прошлой зимой в первой линии трехуровневой обороны. Военные РФ начали использовать нестандартные технологии при их создании.
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