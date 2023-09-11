ABC News: контрнаступление на Украине было бы трудным даже для США

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Наступление ВСУ замедлили нестандартные минные поля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Систему укреплений ВС РФ было бы трудно преодолеть даже подготовленным военным США. С таким заявлением выступил директор проекта по критическим угрозам Американского института предпринимательства Фред Каган.

«Проникнуть через такую подготовленную оборонительную позицию (ВС РФ — прим. URA.RU) невероятно сложно. Даже для американских военных», — сказал Фред Каган, передает ABC News.

В течение последних месяцев продвижение украинских военнослужащих замедлилось из-за больших потерь на минных полях, которые российские бойцы заложили прошлой зимой в первой линии трехуровневой обороны. Военные РФ начали использовать нестандартные технологии при их создании.

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Систему укреплений ВС РФ было бы трудно преодолеть даже подготовленным военным США. С таким заявлением выступил директор проекта по критическим угрозам Американского института предпринимательства Фред Каган. «Проникнуть через такую подготовленную оборонительную позицию (ВС РФ — прим. URA.RU) невероятно сложно. Даже для американских военных», — сказал Фред Каган, передает ABC News. В течение последних месяцев продвижение украинских военнослужащих замедлилось из-за больших потерь на минных полях, которые российские бойцы заложили прошлой зимой в первой линии трехуровневой обороны. Военные РФ начали использовать нестандартные технологии при их создании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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