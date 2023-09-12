Украина готовится к обороне

Украинские бойцы возводят укрепления на территории. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ предпринимают попытки усилить работу разведки.
«Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления <…> И также о подготовке к встречным действиям РФ: возведение укреплений, усиление наших защитников на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях», — сообщил Зеленский. Заявление он опубликовал в своем telegram-канале.
Ранее Зеленский сообщил, что не ожидает счастливого конца контрнаступления, передает «Ридус». Он также отметил, что на Украине началась экстренная подготовка к тяжелой зиме.
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