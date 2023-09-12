Украина готовится к обороне

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник, stock
Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продолжают контрнаступление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские бойцы возводят укрепления на территории. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ предпринимают попытки усилить работу разведки.

«Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления <…> И также о подготовке к встречным действиям РФ: возведение укреплений, усиление наших защитников на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях», — сообщил Зеленский. Заявление он опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее Зеленский сообщил, что не ожидает счастливого конца контрнаступления, передает «Ридус». Он также отметил, что на Украине началась экстренная подготовка к тяжелой зиме.

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Украинские бойцы возводят укрепления на территории. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ предпринимают попытки усилить работу разведки. «Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления <…> И также о подготовке к встречным действиям РФ: возведение укреплений, усиление наших защитников на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях», — сообщил Зеленский. Заявление он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее Зеленский сообщил, что не ожидает счастливого конца контрнаступления, передает «Ридус». Он также отметил, что на Украине началась экстренная подготовка к тяжелой зиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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