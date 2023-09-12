Мошенники предлагают челябинцам заработать на гостиничном бизнесе

Сообщение о легком заработке миасец получил через мессенджер в телефоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителю Миасса (Челябинская область) в интернете предложили заработать на гостиничном бизнесе и оставили без денег. Об этом URA.RU 12 сентября сообщили в пресс-службе городского отдела полиции.

«Миасец лишился более 180 тысяч рублей, решив заработать в сфере бронирования отелей. 25-летнему мужчине в мессенджере неизвестная женщина предложила работу менеджера по продажам. От него требовалось бронировать номера в зарубежных отелях, оплачивая их за счет собственных средств. Далее мошенники предлагали продавать бронь по завышенной цене. Всего за четыре дня мужчина потерял 186 210 рублей», — сообщили в отделе полиции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Как ранее сообщало URA.RU, раскрываемость телефонного мошенничества составляет порядка 10 процентов, поэтому любую информацию, поступающую от незнакомцев по телефону или из сети Интернет, необходимо проверять.