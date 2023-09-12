Основатель екатеринбургского бренда 12 STOREEZ продал встречу с собой за 1,5 млн рублей

Екатеринбуржец Хохлов из 12 STOREEZ продал бизнес-встречу за 1,5 млн рублей

12 сентября 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Победитель сможет посетить офис 12 STOREEZ в Москве Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Сооснователь бренда 12 STOREEZ из Екатеринбурга Иван Холов смог найти желающего, с которым он поделится управленческим опытом. Им стал некий Ильнар, который решил отдать за беседу с бизнесменом 1 555 555 рублей. Ранее Хохлов выставил встречу с собой на аукционе на площадке Meet For Charity, которая организует платные приемы с известными людьми. «Аукцион завершен. Собранная сумма 1 555 555 рублей. Всего было сделано 13 ставок», — указано на сайте Meet For Charity. Средства будут направлены в грантовый фонд «Школы управления Сколково». Победителя ждет экскурсия по офису 12 STOREEZ в Москве, а также встреча, на которой Иван Хохлов поделится управленческим, лидерским, предпринимательским опытом и проконсультирует по вопросам развития и роста. Однако есть некоторые условия: встреча должна состояться в течение трех месяцев с момента завершения аукциона, одна беседа будет длиться 60 минут, есть три раунда согласований дат, времени и места встречи, а перенос возможен лишь один раз не позднее 24 часов до ее начала. Кроме этого, о приглашении дополнительных участников нужно договариваться заранее и спрашивать на это разрешение. Скриншот с сайта Meet For Charity (https://meetforcharity.today/lots)

Сооснователь бренда 12 STOREEZ из Екатеринбурга Иван Холов смог найти желающего, с которым он поделится управленческим опытом. Им стал некий Ильнар, который решил отдать за беседу с бизнесменом 1 555 555 рублей. Ранее Хохлов выставил встречу с собой на аукционе на площадке Meet For Charity, которая организует платные приемы с известными людьми. «Аукцион завершен. Собранная сумма 1 555 555 рублей. Всего было сделано 13 ставок», — указано на сайте Meet For Charity. Средства будут направлены в грантовый фонд «Школы управления Сколково». Победителя ждет экскурсия по офису 12 STOREEZ в Москве, а также встреча, на которой Иван Хохлов поделится управленческим, лидерским, предпринимательским опытом и проконсультирует по вопросам развития и роста. Однако есть некоторые условия: встреча должна состояться в течение трех месяцев с момента завершения аукциона, одна беседа будет длиться 60 минут, есть три раунда согласований дат, времени и места встречи, а перенос возможен лишь один раз не позднее 24 часов до ее начала. Кроме этого, о приглашении дополнительных участников нужно договариваться заранее и спрашивать на это разрешение.