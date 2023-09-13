Соратники Захара Прилепина организуют встречу в Екатеринбурге

13 сентября 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Попасть на презентацию книги можно бесплатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Соратники писателя, сопредседателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Захара Прилепина проведут творческую встречу в Екатеринбурге. Алексей Колобродов и Олег Демидов презентуют горожанам книгу «Воскресшие на Третьей мировой» со стихотворениями на темы Донбасса и СВО. Об этом сообщили представители культурного пространства «Фонд». «Алексей Колобродов и Олег Демидов представят книгу „Воскресшие на Третьей мировой“ — антологию русской военной поэзии. Также на встрече выступят участники антологии — поэты Дмитрий Ларионов и Татьяна Коптелова», — сообщил «Фонд» в telegram-канале. На встрече екатеринбуржцы смогут познакомиться со стихотворениями на темы Донбасса и спецоперации от лучших российских поэтов. Ранее URA.RU рассказывало, что в здании «Город без наркотиков» появилось культурное пространство «Фонд». Здесь горожане могут посещать киноклуб, поэтические вечера и встречаться с искусствоведами. В планах пространства проводить не только одиночные мероприятия, но и полноценные фестивали.

Соратники писателя, сопредседателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Захара Прилепина проведут творческую встречу в Екатеринбурге. Алексей Колобродов и Олег Демидов презентуют горожанам книгу «Воскресшие на Третьей мировой» со стихотворениями на темы Донбасса и СВО. Об этом сообщили представители культурного пространства «Фонд». «Алексей Колобродов и Олег Демидов представят книгу „Воскресшие на Третьей мировой“ — антологию русской военной поэзии. Также на встрече выступят участники антологии — поэты Дмитрий Ларионов и Татьяна Коптелова», — сообщил «Фонд» в telegram-канале. На встрече екатеринбуржцы смогут познакомиться со стихотворениями на темы Донбасса и спецоперации от лучших российских поэтов. Ранее URA.RU рассказывало, что в здании «Город без наркотиков» появилось культурное пространство «Фонд». Здесь горожане могут посещать киноклуб, поэтические вечера и встречаться с искусствоведами. В планах пространства проводить не только одиночные мероприятия, но и полноценные фестивали.