Эстония впервые применила новые антироссийские санкции, введеные ЕС

В Эстонии впервые применила новые санкции Евросоюза, не разрешив въезд российскому автомобилю на свою территорию. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.
«На данный момент эстонская сторона вернула один автомобиль с российскими номерами под управлением лица с двойным гражданством РФ и Литовской Республики», — говорится в сообщении ФТС, опубликованном в telegram-канале. Сам автовладелец заявил, что при попытке въезда пропускной пункт «Нарва-1», местные таможенники сообщили о запрете ввоза авто данной категории и отправили его обратно в РФ, передает служба.
Эстония ограничила въезд российских автомобилей на территорию республики 13 сентября с 10 часов по мск, передает MK.RU. Также глава эстонского МИДа Лаури Ляэнеметс заявил, что вскоре власти его страны могут начать конфисковывать российские авто, которые уже находятся в Эстонии, пишет RT.
В Эстонии впервые применила новые санкции Евросоюза, не разрешив въезд российскому автомобилю на свою территорию. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе. «На данный момент эстонская сторона вернула один автомобиль с российскими номерами под управлением лица с двойным гражданством РФ и Литовской Республики», — говорится в сообщении ФТС, опубликованном в telegram-канале. Сам автовладелец заявил, что при попытке въезда пропускной пункт «Нарва-1», местные таможенники сообщили о запрете ввоза авто данной категории и отправили его обратно в РФ, передает служба. Эстония ограничила въезд российских автомобилей на территорию республики 13 сентября с 10 часов по мск, передает MK.RU. Также глава эстонского МИДа Лаури Ляэнеметс заявил, что вскоре власти его страны могут начать конфисковывать российские авто, которые уже находятся в Эстонии, пишет RT.