Эстония впервые применила новые антироссийские санкции, введеные ЕС

Эстония впервые не пропустила российский автомобиль на свою территорию

Российский автомобиль впервые не пропустили в Эстонию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Эстонии впервые применила новые санкции Евросоюза, не разрешив въезд российскому автомобилю на свою территорию. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

«На данный момент эстонская сторона вернула один автомобиль с российскими номерами под управлением лица с двойным гражданством РФ и Литовской Республики», — говорится в сообщении ФТС, опубликованном в telegram-канале. Сам автовладелец заявил, что при попытке въезда пропускной пункт «Нарва-1», местные таможенники сообщили о запрете ввоза авто данной категории и отправили его обратно в РФ, передает служба.