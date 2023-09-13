Эстония впервые применила новые антироссийские санкции, введеные ЕС

Эстония впервые не пропустила российский автомобиль на свою территорию
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Разное. Курган, автомобили, автомобильная парковка, машины, парковка
Российский автомобиль впервые не пропустили в Эстонию Фото:
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В Эстонии впервые применила новые санкции Евросоюза, не разрешив въезд российскому автомобилю на свою территорию. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

«На данный момент эстонская сторона вернула один автомобиль с российскими номерами под управлением лица с двойным гражданством РФ и Литовской Республики», — говорится в сообщении ФТС, опубликованном в telegram-канале. Сам автовладелец заявил, что при попытке въезда пропускной пункт «Нарва-1», местные таможенники сообщили о запрете ввоза авто данной категории и отправили его обратно в РФ, передает служба.

Эстония ограничила въезд российских автомобилей на территорию республики 13 сентября с 10 часов по мск, передает MK.RU. Также глава эстонского МИДа Лаури Ляэнеметс заявил, что вскоре власти его страны могут начать конфисковывать российские авто, которые уже находятся в Эстонии, пишет RT.

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В Эстонии впервые применила новые санкции Евросоюза, не разрешив въезд российскому автомобилю на свою территорию. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе. «На данный момент эстонская сторона вернула один автомобиль с российскими номерами под управлением лица с двойным гражданством РФ и Литовской Республики», — говорится в сообщении ФТС, опубликованном в telegram-канале. Сам автовладелец заявил, что при попытке въезда пропускной пункт «Нарва-1», местные таможенники сообщили о запрете ввоза авто данной категории и отправили его обратно в РФ, передает служба. Эстония ограничила въезд российских автомобилей на территорию республики 13 сентября с 10 часов по мск, передает MK.RU. Также глава эстонского МИДа Лаури Ляэнеметс заявил, что вскоре власти его страны могут начать конфисковывать российские авто, которые уже находятся в Эстонии, пишет RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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