Bloomberg: Эстония узаконит изъятие российских активов в пользу Украины

08 сентября 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

Правительство Эстонии хочет перенаправить деньги РФ Украине, сообщает Bloomberg Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Эстония собирается узаконить конфискацию российских активов для финансирования Украины. Это будет первый подобный случай среди стран ЕС. Об этом сообщает европейское агентство Bloomberg. «Эстония планирует стать первой страной Европейского Союза, которая в этом году узаконит конфискацию активов [России] <…> для финансирования восстановления Украины», — сообщается в материале издания. Там уточнили, что на данный момент около 200 миллиардов евро ЦБ России заморожены. Из-за этого лидеры европейских стран призывают направить часть суммы на восстановление Украины. Ранее стало известно, что Европейские чиновники обсудили планы перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на сумму 196,6 миллиардов евро, пишет RT. Журналист газеты Financial Times Джиллиан Тетт писала, что такие планы обернутся проблемами для ЕС и Запада. По ее словам, отсутствие последовательности и прозрачности такой процедуры может повлечь утрату доверия к европейской правовой системе, сообщает телеканал 360.

Эстония собирается узаконить конфискацию российских активов для финансирования Украины. Это будет первый подобный случай среди стран ЕС. Об этом сообщает европейское агентство Bloomberg. «Эстония планирует стать первой страной Европейского Союза, которая в этом году узаконит конфискацию активов [России] <…> для финансирования восстановления Украины», — сообщается в материале издания. Там уточнили, что на данный момент около 200 миллиардов евро ЦБ России заморожены. Из-за этого лидеры европейских стран призывают направить часть суммы на восстановление Украины. Ранее стало известно, что Европейские чиновники обсудили планы перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на сумму 196,6 миллиардов евро, пишет RT. Журналист газеты Financial Times Джиллиан Тетт писала, что такие планы обернутся проблемами для ЕС и Запада. По ее словам, отсутствие последовательности и прозрачности такой процедуры может повлечь утрату доверия к европейской правовой системе, сообщает телеканал 360.