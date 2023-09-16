Экономист Остапкович: Россия не вышла из кризиса 2008 года

17 сентября 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

Зарплаты могут повышать только при росте прибыли, сказал Георгий Остапкович Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россия до сих пор не вышла из кризиса, который начался в 2008 году. Об этом заявил в беседе с URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, отметив, что одним из способов борьбы с растущей инфляцией является помощь бедному населению, в том числе и продуктовыми карточками. «В сентябре мы сегодня встречаем 15-летие кризиса. В 2009 году у нас ВВП упал на 7,8% вместо роста предыдущей пять с лишним лет. За счет роста экономики росла прибыль. Прибыль шла на инновации и фонд оплаты труда, и доходы на этом росли. Кризис выбил экономику страны. Начиная с 2009 года до 2022 среднегодовой темп роста у нас 1,3-1,4. С 2014 года начали падать доходы. Сейчас, в 2023 году, объем доходов снизился примерно на 6-7% по отношению к тому периоду. Зарплатный фонд сейчас не выходил из кризиса, а зарплату платят из прибыли. Если она растет, значит растет и экономика», — сказал Георгий Остапкович. По его словам, реальные доходы населения пока не могут выйти на те темпы роста, что были до начала кризиса 2008 года. «Начисленные зарплаты растут на 12% примерно, но это начисленное, а реальные — ниже. Потому что нужно вычесть инфляцию и обязательные платежи, включая кредиты. Закредитованность была ниже, потому что с учетом доходов не было смысла брать кредиты. Реальные доходы росли на 12%, а инфляция была 10%. Когда темп роста реальных располагаемых доходов обгоняет темп роста инфляции, то все в плюсе», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что с текущей инфляцией можно бороться, повышая доходы самого бедного населения. «Те, кто много зарабатывает, о повышении цен узнают из новостей. Главное в инфляции — это повышение доходов низкодоходному населению. Индексация, продовольственные карточки, сертификаты — все, что поможет им компенсировать рост инфляции», — объяснил экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия до сих пор не вышла из кризиса, который начался в 2008 году. Об этом заявил в беседе с URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, отметив, что одним из способов борьбы с растущей инфляцией является помощь бедному населению, в том числе и продуктовыми карточками. «В сентябре мы сегодня встречаем 15-летие кризиса. В 2009 году у нас ВВП упал на 7,8% вместо роста предыдущей пять с лишним лет. За счет роста экономики росла прибыль. Прибыль шла на инновации и фонд оплаты труда, и доходы на этом росли. Кризис выбил экономику страны. Начиная с 2009 года до 2022 среднегодовой темп роста у нас 1,3-1,4. С 2014 года начали падать доходы. Сейчас, в 2023 году, объем доходов снизился примерно на 6-7% по отношению к тому периоду. Зарплатный фонд сейчас не выходил из кризиса, а зарплату платят из прибыли. Если она растет, значит растет и экономика», — сказал Георгий Остапкович. По его словам, реальные доходы населения пока не могут выйти на те темпы роста, что были до начала кризиса 2008 года. «Начисленные зарплаты растут на 12% примерно, но это начисленное, а реальные — ниже. Потому что нужно вычесть инфляцию и обязательные платежи, включая кредиты. Закредитованность была ниже, потому что с учетом доходов не было смысла брать кредиты. Реальные доходы росли на 12%, а инфляция была 10%. Когда темп роста реальных располагаемых доходов обгоняет темп роста инфляции, то все в плюсе», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что с текущей инфляцией можно бороться, повышая доходы самого бедного населения. «Те, кто много зарабатывает, о повышении цен узнают из новостей. Главное в инфляции — это повышение доходов низкодоходному населению. Индексация, продовольственные карточки, сертификаты — все, что поможет им компенсировать рост инфляции», — объяснил экономист.