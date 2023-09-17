17 сентября 2023

В продукции челябинского мясокомбината нашли антибиотик

© Служба новостей «URA.RU»
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Следы антибиотика нашли после того, как мясо было доставлено бизнесмену в другой город Фото:

В свинине мясоперерабатывающей компании из Еманжелинска (Челябинская область), доставленной в Южноуральск, нашли пенициллиновый антибиотик. Партию весом порядка 8,2 тонны выпустили в оборот конце июля, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пробах свиной лопатки, отобранных у предпринимателя из Южноуральска, найден антибиотик бензилпенициллин. Партия весом около 8,2 тонны произвела компания „Ромкор“ в Еманжелинске. Его выпустили в оборот 25 июля», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Сейчас ведомство выясняет, откуда лекарство попало в мясо. Декларацию на мясные полуфабрикаты, в том числе кусковые из птицы, признали недействительной. Предпринимателю и комбинату объявили предостережения. «Ромкору» порекомендовали как можно быстрее устранить нарушения и усилить контроль за выпуском мяса животных, подвергнутых лечению лекарствами. Их также обязали предоставить в Россельхознадзор информацию об остатках мяса и провести самостоятельное расследование.

URA.RU направило официальный запрос МПК «Ромкор». Ответ будет опубликован после получения.

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В свинине мясоперерабатывающей компании из Еманжелинска (Челябинская область), доставленной в Южноуральск, нашли пенициллиновый антибиотик. Партию весом порядка 8,2 тонны выпустили в оборот конце июля, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пробах свиной лопатки, отобранных у предпринимателя из Южноуральска, найден антибиотик бензилпенициллин. Партия весом около 8,2 тонны произвела компания „Ромкор“ в Еманжелинске. Его выпустили в оборот 25 июля», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Сейчас ведомство выясняет, откуда лекарство попало в мясо. Декларацию на мясные полуфабрикаты, в том числе кусковые из птицы, признали недействительной. Предпринимателю и комбинату объявили предостережения. «Ромкору» порекомендовали как можно быстрее устранить нарушения и усилить контроль за выпуском мяса животных, подвергнутых лечению лекарствами. Их также обязали предоставить в Россельхознадзор информацию об остатках мяса и провести самостоятельное расследование. URA.RU направило официальный запрос МПК «Ромкор». Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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