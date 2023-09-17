В продукции челябинского мясокомбината нашли антибиотик

В свинине мясоперерабатывающей компании из Еманжелинска (Челябинская область), доставленной в Южноуральск, нашли пенициллиновый антибиотик. Партию весом порядка 8,2 тонны выпустили в оборот конце июля, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«В пробах свиной лопатки, отобранных у предпринимателя из Южноуральска, найден антибиотик бензилпенициллин. Партия весом около 8,2 тонны произвела компания „Ромкор“ в Еманжелинске. Его выпустили в оборот 25 июля», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
Сейчас ведомство выясняет, откуда лекарство попало в мясо. Декларацию на мясные полуфабрикаты, в том числе кусковые из птицы, признали недействительной. Предпринимателю и комбинату объявили предостережения. «Ромкору» порекомендовали как можно быстрее устранить нарушения и усилить контроль за выпуском мяса животных, подвергнутых лечению лекарствами. Их также обязали предоставить в Россельхознадзор информацию об остатках мяса и провести самостоятельное расследование.
URA.RU направило официальный запрос МПК «Ромкор». Ответ будет опубликован после получения.
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