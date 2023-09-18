В Перми МФЦ открыли в гипермаркете

За счет МФЦ владельцы гипермаркета хотят увеличить трафик Фото: Илья Московец © URA.RU

Новое отделение МФЦ в Перми открылось на шоссе Космонавтов в торговом центре «Гипервиват». Здесь с 18 сентября работают 10 окон для приема граждан, пункт доступа на портал Госуслуг, есть зона ожидания и детский уголок. По словам руководителя ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонида Громова, создание нового офиса «Мои Документы» было востребовано жителями.

«Местные жители не раз обращались с просьбой открыть здесь еще один МФЦ. Он должен разгрузить сразу два отделения многофункционального центра — на ул. 9 Мая, 3 и на пр. Парковый, 23, тем самым избавив от очередей и снизив время ожидания для посетителей», — цитирует Громова сайт правительства и губернатора Пермского края.

В сообщении отмечается, что собственники ТЦ «Гипервиват» предоставили помещение для МФЦ бесплатно и помогли с ремонтом. «В данном случае выигрывают все. МФЦ получает новый филиал в удобной локации, снижает нагрузку на уже существующие в этом районе отделения МФЦ. Мы со своей стороны повышаем трафик покупателей в торговом центре, а покупатели — возможность совместить полезное с приятным», — пояснил один из собственников торгового центра Максим Блинов.

В МФЦ пермяки могут получить весь комплекс услуг, которых сейчас более тысячи. Более того, заявителям доступны и услуги специалистов Центра занятости населения Пермского края. Это стало возможным благодаря соглашению между Центром занятости населения и Пермским краевым многофункциональным центром. Его ведомства заключили по поручению губернатора Дмитрия Махонина. В настоящее время жителям Прикамья в МФЦ доступны 28 окон службы по трудоустройству.