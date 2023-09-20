Температура воздуха ночью и утром 22—23 сентября опустится до минус двух градусов
В Челябинской области ночью 22 и 23 сентября сохранятся заморозки. Температура опустится до минус двух градусов. Такое экстренное предупреждение было размещено на официальном сайте регионального гидрометцентра.
«Ночью и утром с 22 по 23 сентября в отдельных районах области сохранятся заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы упадет до минус двух градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС.
Нулевые температуры пришли в регион ночью 20 сентября. Ночью 21 сентября температура воздуха достигла минус двух градусов.
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