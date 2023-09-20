20 сентября 2023

В Челябинской области задержатся ночные заморозки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, замерзшая лужа, осень, лед
Температура воздуха ночью и утром 22—23 сентября опустится до минус двух градусов Фото:

В Челябинской области ночью 22 и 23 сентября сохранятся заморозки. Температура опустится до минус двух градусов. Такое экстренное предупреждение было размещено на официальном сайте регионального гидрометцентра.

«Ночью и утром с 22 по 23 сентября в отдельных районах области сохранятся заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы упадет до минус двух градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС.

Нулевые температуры пришли в регион ночью 20 сентября. Ночью 21 сентября температура воздуха достигла минус двух градусов.

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В Челябинской области ночью 22 и 23 сентября сохранятся заморозки. Температура опустится до минус двух градусов. Такое экстренное предупреждение было размещено на официальном сайте регионального гидрометцентра. «Ночью и утром с 22 по 23 сентября в отдельных районах области сохранятся заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы упадет до минус двух градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС. Нулевые температуры пришли в регион ночью 20 сентября. Ночью 21 сентября температура воздуха достигла минус двух градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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