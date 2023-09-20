В Челябинской области задержатся ночные заморозки. Скрин

21 сентября 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Температура воздуха ночью и утром 22—23 сентября опустится до минус двух градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области ночью 22 и 23 сентября сохранятся заморозки. Температура опустится до минус двух градусов. Такое экстренное предупреждение было размещено на официальном сайте регионального гидрометцентра. «Ночью и утром с 22 по 23 сентября в отдельных районах области сохранятся заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы упадет до минус двух градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС. Нулевые температуры пришли в регион ночью 20 сентября. Ночью 21 сентября температура воздуха достигла минус двух градусов. Скрин: сайт челябинского ЦГМС, http://www.chelpogoda.ru

В Челябинской области ночью 22 и 23 сентября сохранятся заморозки. Температура опустится до минус двух градусов. Такое экстренное предупреждение было размещено на официальном сайте регионального гидрометцентра. «Ночью и утром с 22 по 23 сентября в отдельных районах области сохранятся заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы упадет до минус двух градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС. Нулевые температуры пришли в регион ночью 20 сентября. Ночью 21 сентября температура воздуха достигла минус двух градусов.