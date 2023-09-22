Вслед за губернатором Текслером челябинские депутаты проведут уроки в школах

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Олег Гербер в Большой студии. Челябинск, гербер олег
Олег Гербер, как и другие депутаты заксобрания, встретится со школьниками 25 сентября Фото:

Депутаты заксобрания Челябинской области последуют примеру губернатора Алексея Текслера и проведут уроки в школах в рамках проекта «Разговоры о важном». Об этом URA.RU сообщил спикер заксобрания Олег Гербер.

«В начале учебного года губернатор провел урок для учеников двух лицеев. 25 сентября мы даем старт парламентским урокам с участием депутатов законодательного собрания. На внеурочном занятии «Разговоры о важном», посвященном 30-летию Центральной избирательной комиссии, депутаты пообщаются со старшеклассниками, расскажут о значении выборов, поделятся личным опытом проведения выборных кампаний, — уточнил Гербер.

Гербер подчеркнул, что встречи пройдут в живом формате, депутаты с удовольствием ответят на вопросы ребят. На уроке 1 сентября для учащихся челябинских лицеев № 97 и 31 губернатор Текслер говорил с детьми о влиянии на Россию мировых трендов, цифровизации и микроэлектронике.

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» проходят каждый понедельник во всех школах страны. Цель занятий — формирование у детей базовых национальных ценностей.

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Депутаты заксобрания Челябинской области последуют примеру губернатора Алексея Текслера и проведут уроки в школах в рамках проекта «Разговоры о важном». Об этом URA.RU сообщил спикер заксобрания Олег Гербер. «В начале учебного года губернатор провел урок для учеников двух лицеев. 25 сентября мы даем старт парламентским урокам с участием депутатов законодательного собрания. На внеурочном занятии «Разговоры о важном», посвященном 30-летию Центральной избирательной комиссии, депутаты пообщаются со старшеклассниками, расскажут о значении выборов, поделятся личным опытом проведения выборных кампаний, — уточнил Гербер. Гербер подчеркнул, что встречи пройдут в живом формате, депутаты с удовольствием ответят на вопросы ребят. На уроке 1 сентября для учащихся челябинских лицеев № 97 и 31 губернатор Текслер говорил с детьми о влиянии на Россию мировых трендов, цифровизации и микроэлектронике. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» проходят каждый понедельник во всех школах страны. Цель занятий — формирование у детей базовых национальных ценностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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