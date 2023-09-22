Стала известна причина смерти беременной 36-летней свердловчанки

Предварительной причиной смерти 36-летней жительницы Ирбита (Свердловская область) стал инсульт. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Приезжали судмедэксперты из Екатеринбурга. Предварительно — инсульт», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на проинформированного источника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СКР по Свердловской области. Там отметили, что информация является медицинской тайной. «Смерть не носит криминальный характер», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в одной из квартир Ирбита нашли тело беременной свердловчанки. У нее остались муж с двумя несовершеннолетними детьми.
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