22 сентября 2023

Стала известна причина смерти беременной 36-летней свердловчанки

Смерть 36-летней беременной свердловчанки наступила из-за инсульта
© Служба новостей «URA.RU»
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Судмедэксперты установили причину смерти беременной жительницы Ирбита Фото:

Предварительной причиной смерти 36-летней жительницы Ирбита (Свердловская область) стал инсульт. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Приезжали судмедэксперты из Екатеринбурга. Предварительно — инсульт», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на проинформированного источника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СКР по Свердловской области. Там отметили, что информация является медицинской тайной. «Смерть не носит криминальный характер», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в одной из квартир Ирбита нашли тело беременной свердловчанки. У нее остались муж с двумя несовершеннолетними детьми.

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Предварительной причиной смерти 36-летней жительницы Ирбита (Свердловская область) стал инсульт. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Приезжали судмедэксперты из Екатеринбурга. Предварительно — инсульт», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на проинформированного источника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СКР по Свердловской области. Там отметили, что информация является медицинской тайной. «Смерть не носит криминальный характер», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в одной из квартир Ирбита нашли тело беременной свердловчанки. У нее остались муж с двумя несовершеннолетними детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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