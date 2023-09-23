Свердловский омбудсмен Мороков попал под санкции Канады

Игорь Мороков попал под ограничения Канады 20 сентября
Канада внесла уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова в санкционный список. Об этом сообщает правительство страны.
«Правки от 20 сентября 2023 года: 1341 — Игорь Рудольфович Мороков», — числится в канадском санкционном списке. На свердловского омбудсмена наложили ограничения из-за того, что он входит в общественно-государственные движения.
Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении Морокова. Ограничения предусматривают блокировку всех активов, предотвращение вывода денег за пределы Украины и отмена визы на 50 лет.
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