Свердловский омбудсмен Мороков попал под санкции Канады 24 сентября 2023 в 09:54 Размер текста - 17 + Игорь Мороков попал под ограничения Канады 20 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Канада внесла уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова в санкционный список. Об этом сообщает правительство страны. «Правки от 20 сентября 2023 года: 1341 — Игорь Рудольфович Мороков», — числится в канадском санкционном списке. На свердловского омбудсмена наложили ограничения из-за того, что он входит в общественно-государственные движения. Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении Морокова. Ограничения предусматривают блокировку всех активов, предотвращение вывода денег за пределы Украины и отмена визы на 50 лет. Канада внесла уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова в санкционный список. Об этом сообщает правительство страны. «Правки от 20 сентября 2023 года: 1341 — Игорь Рудольфович Мороков», — числится в канадском санкционном списке. На свердловского омбудсмена наложили ограничения из-за того, что он входит в общественно-государственные движения. Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении Морокова. Ограничения предусматривают блокировку всех активов, предотвращение вывода денег за пределы Украины и отмена визы на 50 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям