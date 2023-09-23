23 сентября 2023
22 сентября 2023

Свердловский омбудсмен Мороков попал под санкции Канады

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, мороков игорь
Игорь Мороков попал под ограничения Канады 20 сентября Фото:

Канада внесла уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова в санкционный список. Об этом сообщает правительство страны.

«Правки от 20 сентября 2023 года: 1341 — Игорь Рудольфович Мороков», — числится в канадском санкционном списке. На свердловского омбудсмена наложили ограничения из-за того, что он входит в общественно-государственные движения.

Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении Морокова. Ограничения предусматривают блокировку всех активов, предотвращение вывода денег за пределы Украины и отмена визы на 50 лет.

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Канада внесла уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова в санкционный список. Об этом сообщает правительство страны. «Правки от 20 сентября 2023 года: 1341 — Игорь Рудольфович Мороков», — числится в канадском санкционном списке. На свердловского омбудсмена наложили ограничения из-за того, что он входит в общественно-государственные движения. Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении Морокова. Ограничения предусматривают блокировку всех активов, предотвращение вывода денег за пределы Украины и отмена визы на 50 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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