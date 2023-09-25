Родственники свердловчанина, чье тело нашли в лесу, считают, что его убили

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Виды Пермского края, осенний лес, белый мох
Пропавшего шесть лет назад свердловчанина Владислава Ушакова могли убить Фото:

Родственники свердловского студента Владислава Ушакова, чье тело нашли в лесу в Нижней Туры, считают, что его могли убить. Вокруг его шеи якобы был обмотан полиэтиленовый пакет со следами скотча.

«Пакет [якобы обмотанный вокруг шеи] даже не забрали. Почему? Мама лично сходила туда, где его нашли, все забрала и сфотографировала/ Мы подозреваем, что это было убийство», — сказала порталу Е1 родственница погибшего.

Тело 21-летнего Ушакова, пропавшего в 2017 году, 21 сентября обнаружил грибник. В СКР сообщили, что признаков криминала в смерти нет. За годы часть костей растащили дикие звери, одежда истлела. Однако телефон, ремень, и останки рюкзака остались на месте инцидента.

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Родственники свердловского студента Владислава Ушакова, чье тело нашли в лесу в Нижней Туры, считают, что его могли убить. Вокруг его шеи якобы был обмотан полиэтиленовый пакет со следами скотча. «Пакет [якобы обмотанный вокруг шеи] даже не забрали. Почему? Мама лично сходила туда, где его нашли, все забрала и сфотографировала/ Мы подозреваем, что это было убийство», — сказала порталу Е1 родственница погибшего. Тело 21-летнего Ушакова, пропавшего в 2017 году, 21 сентября обнаружил грибник. В СКР сообщили, что признаков криминала в смерти нет. За годы часть костей растащили дикие звери, одежда истлела. Однако телефон, ремень, и останки рюкзака остались на месте инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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