Родственники свердловчанина, чье тело нашли в лесу, считают, что его убили

Пропавшего шесть лет назад свердловчанина Владислава Ушакова могли убить Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Родственники свердловского студента Владислава Ушакова, чье тело нашли в лесу в Нижней Туры, считают, что его могли убить. Вокруг его шеи якобы был обмотан полиэтиленовый пакет со следами скотча.

«Пакет [якобы обмотанный вокруг шеи] даже не забрали. Почему? Мама лично сходила туда, где его нашли, все забрала и сфотографировала/ Мы подозреваем, что это было убийство», — сказала порталу Е1 родственница погибшего.

Тело 21-летнего Ушакова, пропавшего в 2017 году, 21 сентября обнаружил грибник. В СКР сообщили, что признаков криминала в смерти нет. За годы часть костей растащили дикие звери, одежда истлела. Однако телефон, ремень, и останки рюкзака остались на месте инцидента.