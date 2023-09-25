Родственники свердловчанина, чье тело нашли в лесу, считают, что его убили

Родственники свердловского студента Владислава Ушакова, чье тело нашли в лесу в Нижней Туры, считают, что его могли убить. Вокруг его шеи якобы был обмотан полиэтиленовый пакет со следами скотча.
«Пакет [якобы обмотанный вокруг шеи] даже не забрали. Почему? Мама лично сходила туда, где его нашли, все забрала и сфотографировала/ Мы подозреваем, что это было убийство», — сказала порталу Е1 родственница погибшего.
Тело 21-летнего Ушакова, пропавшего в 2017 году, 21 сентября обнаружил грибник. В СКР сообщили, что признаков криминала в смерти нет. За годы часть костей растащили дикие звери, одежда истлела. Однако телефон, ремень, и останки рюкзака остались на месте инцидента.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.